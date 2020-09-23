Şahinbey Ampute galibiyetle başladı
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Şahinbey Ampute galibiyetle başladı

23.09.2020 16:25 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:57
Şahinbey Ampute galibiyetle başladı

Son şampiyon Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Takımı, Bitlis'te oynanan Türkiye Kupası ilk maçında Pendikspor Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etti.

Son şampiyon Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Takımı, Bitlis'te oynanan Türkiye Kupası ilk maçında Pendikspor Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etti.

Bitlis'te 22-26 Eylül tarihlerinde oynanmaya başlanan Türkiye Kupası müsabakası ilk maçında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Pendikspor Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup ederek kupaya iyi bir başlangıç yaptı. Şahinbey Ampute'nin 2 golü Rahmi Özcan'dan, 1 golü ise yeni transfer Barış Telli'den geldi. Pendikspor Ampute Futbol Takımı'nın tek golünü ise Hamza attı.

"Hedefimiz Türkiye Kupası

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı oyuncuları tebrik ederek, "Türkiye Kupası maçlarına iyi bir başlangıç yaptık. Rakibimiz Pendikspor Ampute Futbol Takımı'nı 3-1 gibi net bir skorla mağlup ederek ilk maçımızda galip gelmesini bildik. Ortaya konan mücadeleden dolayı takımımızı ve Pendikspor Ampute Futbol Takımı'nı kutluyorum. Önümüzdeki maçlardan da galip ayrılarak Türkiye Kupası'nı tekrar müzemize getirmek istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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