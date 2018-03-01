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Şahinbey Ampute Futbol Takımı Kadrosunu Güçlendiriyor

Ampute Futbol Süper Ligi’nde Gaziantep’i temsil eden Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Rus oyuncu Muslım Tsuntsaev’i renklerine bağladı.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Kadrosunu Güçlendiriyor

Ampute Futbol Süper Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Rus oyuncu Muslım Tsuntsaev'i renklerine bağladı.

Ampute Futbol Süper Lig'inde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Rus Milli Takım oyuncularından Muslım Tsuntsaev'i renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi. Laman-Az Ampute Futbol takımında oynayan, orta sahanın sağında görev yapan Muslım Tsuntsaev'in takıma önemli katkılar sağlayacağını belirten Şahinbey Belediye Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Rus Milli Takım oyuncularından Muslım Tsuntsaev'i kadromuza katarak gücümüze güç kattık. Takımımızın hedefine ulaşmasında önemli katkıları olacağına inanıyorum" dedi. - GAZİANTEP

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