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Şahinbey ampute emin adımlarla: 8-0

Şahinbey ampute emin adımlarla: 8-0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımını 8-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımını 8-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Aldığı galibiyetlerle ligde iyi bir çıkış yakalayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, bu çıkışını Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibini 8-0 mağlup edip yolundaki bir rakibini daha saf dışı bıraktı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren mavi beyazlı ekip rakip ağlara 8 gol atarak rakibini farklı mağlup etti.

Hedefimiz şampiyonluk

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında farklı galip geldiklerini belirterek, "Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak önemli bir engeli daha aşarak takibimiz karşısında farklı galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ligdeki çıkışımızı Şişli Yeditepe Engelliler Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürerek rakibimizi 8-0 mağlup ettik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibime, futbolcularıma ve taraftarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey ampute emin adımlarla: 8-0

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Ampute Futbol Takımı, Şahinbey, gençlik, Futbol, Spor, Haber

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