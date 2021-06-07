Şahinbey Ampute dolu dizgin ilerliyor
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Şahinbey Ampute dolu dizgin ilerliyor

Şahinbey Ampute dolu dizgin ilerliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ikinci karşılaşmasında Anadolu Erciyes Engelliler Sporu 10-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, 2020-2021 sezonunun ikinci karşılaşmasında Anadolu Erciyes Engelliler Sporu 10-0 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Ankara'da düzenlenen ve tek devreli lig usulüne göre yapılan maçlarda Erciyes Engelliler Spor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 10-0 gibi net bir skorla mağlup eden mavi beyazlıların gollerini 14, 31 ve 42'nci dakikalarda Emre, 37 ve 49'uncu dakikalarda Mendez, 7'inci dakikada Fuat, 20 ve 40'ıncı dakikalarda Kudrat ve 27 ile 29'uncu dakikalarda Richart kaydetti.

"Aynı azim ve inançla mücadele edeceğiz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, galibiyet sonrası takımı tebrik ederek, "Ligin en güçlü takımlarından biriyiz. Bu sezon oynadığımız ikinci karşılaşmayı da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Tek devreli lig usulüne göre yapılan maçlarda tüm karşılaşmalardan galip ayrılarak bu sezon da şampiyon olmak istiyoruz. Önümüzdeki maçlarda da takımımız aynı azim ve istekle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey Ampute dolu dizgin ilerliyor
Şahinbey Ampute dolu dizgin ilerliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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