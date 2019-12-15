Şahinbey Ampute deplasmandan galibiyetle döndü

15.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:02

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 1-0 mağlup ederek, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.



Ampute Süper Lig'inin iki güçlü takımı Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı mutlak galibiyet için karşı karşıya geldiler. İki takımın kıyasıya mücadelesinde ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki tarafta kazanma adına sahada her şeylerini ortaya koyarak mücadele ettiler. Ancak geçtiğimiz sezonun şampiyonu Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı 46. Dakikada Rıchard'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmış oldu.



Takımımızı tebrik ediyorum



Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel takımın çok önemli bir galibiyet aldığını belirterek, " Her maçtan sonra ve her zaman söylüyorum. Bizim için asıl olan bu sporun tüm Türkiye'de değer görmesi ve sevilen bir spor haline gelmesi. Bu hafta da ligimizin güçlü ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldik. Zorluk derecesi oldukça yüksek bir karşılaşmaydı. Ancak sonuçta zorda olsa galip geldik. Teknik heyeti ve sporcularımızı kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA