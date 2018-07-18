Şahinbey Ampute'de Antrenör Köprülü Göreve Başladı

Ampute Futbol Ligi'nde Gaziantep'i temsil eden Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Ampute Milli Takım Antrenörü Halil İbrahim Köprülü'yü takımın başına getirdi.

Ampute Milli Takım'nın Avrupa Şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Antrenör Halil İbrahim Köprülü, bundan sonraki mesaisini Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı şampiyon yapmak için harcayacak. Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel ile bir araya gelen Halil İbrahim Köprülü kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Hedefimiz şampiyonluk

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Halil İbrahim Köprülü'nün takımı daha iyi yerlere getireceğine inandığını belirterek, "Ampute Futbol Takımızın başına başarılı antrenör Halil İbrahim Köprülü'yü getirdik. Kendisi Milli Takımızın eski hocası ve bizimde sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hocamız, teknik ekibimiz ve sporcularımızla birlikte daha başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Hocamıza inandığımız içinde kendisini şehrimize davet ederek anlaştık. Önümüzdeki sezona Halil İbrahim Köprülü hocamızla başlayacağız ve hedefimizi şampiyonluk olarak belirledik. Bu anlamda teknik ekibimiz ve sporcularımız yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanacaklar. Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'nun desteğiyle Ampute sporuna çok önemli yatırımlar yapıp, Akkkent Spor Köyüne yaptığımız Ampute Futbol sahamızda tamamlandık. Hocamız önümüzdeki sezonun hazırlıklarını bu sahamızda yapacak ve maçlarımızı da orada oynayacağız. Tüm spor severleri Ampute Futbol Takımızın maçlarına davet ediyorum" dedi.

Kupayı Gaziantep'e getirmek istiyoruz

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın başına geçen Halil İbrahim Köprülü ise, "Öncelikle Onursal Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na, Başkanımız Cuma Güzel'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ampute Sporunun gelişiminde Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün çok önemli katkıları olmuştur. Diğer kulüplere örnek olduğu gibi Milli Takıma 'da önemli destekler vermiştir. Ampute Sporunun gelişmesi için tesisleşme anlamında fitness salonları ve sahalar yapılarak önemli yatırımlar yapılmış. Şampiyonluk anlamında uzun süredir duyulan bir özlem var. Oyuncu kardeşlerimiz, hocalarımız ve camiamızla özlenen şampiyonluğu kazanıp kupayı Gaziantep'e getirmek istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP