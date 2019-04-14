Şahinbey Ampute, Çıkışını Sürdürüyor

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde İstanbul Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını ağırladı. Mavi beyazlı ekip rakibini 2-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Ligin ilk yarısına olduğu gibi ikinci yarısına da çok iyi başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı galibiyet serisini İstanbul Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı karşısında da sürdürdü. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım 3. ve 15 dakikada Kudrat'ın attığı gollerle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran mavi-beyazlılar birçok pozisyona girmesine rağmen bu pozisyonları golle sonuçlandıramayınca maç 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlandı.

"Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı sporcularını tebrik ederek, "Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı olarak hedefimizi şampiyonluk olarak belirlemiştik. Sezon sonunda da ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Bu konuda hocama, sporcularıma ve ekibime güveniyorum. Bu hafta kendi evimizde İstanbul Yeditepe Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını ağırladık. Centilmence geçen bir maç oldu. Her iki takımı da ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Galip geldiğimiz için mutluyuz"

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Antrenörü Halil İbrahim Köprülü bir çok pozisyona girmelerine rağmen değerlendiremediklerini belirterek, "Ligin ikinci yarısında takılmamamız gereken maçlardan birini kayıpsız geçtik. Ev sahibi olma avantajımızı bu maçta çok iyi kullandık. Duran toplar hariç rakibe çok fazla pozisyon vermedik. İlk yarıda bulduğumuz iki golle maçı tamamladık. Maçta birçok pozisyona girmemize rağmen değerlendiremedik. Gol şansı bizden yana değildi. Ancak önemli olan üç puandı. Galip geldiğimiz için mutluyuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA