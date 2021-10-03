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Şahin ZENGİN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

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Şahin ZENGİN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Şahin ZENGİN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Şahin ZENGİN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Torul Budak köyü sakinlerinden Hüseyin ZENGİN'in oğlu Yusuf ve Kerem ZENGİN'in yiğenleri Şahin ZENGİN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Hüseyin ZENGİN: 0537 689 38 84

03 Ekim 2021, Pazar

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Haber: Şahin ZENGİN hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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