Şahin, yetim aileleriyle telekonferansta buluştu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında başlattığı telekonferans toplantılarına bir yenisini daha ekleyerek yetim aileleriyle buluştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında başlattığı telekonferans toplantılarına bir yenisini daha ekleyerek yetim aileleriyle buluştu.

Dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgın haline dönüşen korona virüs'e karşı önlemler arttırılırken, bölgesel alanda faaliyet gösteren yerel belediyeler de koruyucu önleyici tedbirler gözetilerek vatandaşların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yetim aileleriyle telekonferans aracılığıyla bir araya geldi. Şahin, Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan Yetim Koordinasyon Merkezi'yle aile bireylerine, okuma-yazma eğitimi, çocukların yeteneklerine uygun şekilde meslek edinmelerini sağlamak amacıyla yaşam koçluğu hizmeti verildiğini aktarırken, annelere el işi sanatları hakkında tecrübe kazandırıp kültürel geziler gerçekleştirildiğini söyledi. Şahin, böylelikle aile fertlerin topluma adapte edilmesini hedeflediklerinin altını çizdi, ayrıca salgın öncesinde çocukların lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kapsamında GASMEK çatısı altında aldıkları eğitimi sürdürmek adına Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmaları durumunda internet üzerinden sınava hazırlık süreçlerine devam edebileceklerini hatırlattı.

Yetim koordinasyon merkezi işleyişini sürdürüyor

Telekonferansta yetim aileleriyle sohbet eden Şahin, "Çok özel bir aydayız. Bu özel zamanda sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Pandemi süreci olmasaydı el ele, sarılarak sizlerle birlikte bir iftar sonrasında beraber olurduk. Ama şimdi sizi korumamız lazım. Bilim kurulu bizlere, maske takıp sosyal mesafemizi korumamızı söylüyor. Bizim medeniyetimiz, yetimlere, yaşlılara ve yoksulların elinden tutmamız gerektiğini vurguluyor. Dolayısıyla yetimlerimiz bizim için çok önemli onlarla ilgili çalışmada bulunan, yetim koordinasyon merkezimi işleyişini sürdürüyor. Bunun dışında üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan çocuklarımız ve gençlerimiz için organize ettiğimiz internet üzerinden gerçekleşen eğitimlere de öğrencilerimizin başvurmaları halinde faydalanabiliyorlar. Sizlerin gözünüzdeki ışık, yüreğinizdeki istek, arzu beni çok heyecanlandırıyor. Siz mutlu olunca biz mutlu oluyoruz" dedi.

Ümmühan Ayık ve ailesi, Ramazan bayramına günler kala gönderilen hediyeler için Şahin'e teşekkür ederek Yetim Koordinasyon Merkezi'nde onlara sağladıkları eğitim ve deneyimlerden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Gülseren Mert ve ailesi de Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği kıyafetlerin çocuklarını çok mutlu ettiğini söyleyerek kendilerine karşı gösterdikleri hassasiyetten dolayı Başkan Şahin'e teşekkürlerini iletti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA