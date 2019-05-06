Şahin Yeni Mahalle'yi Ziyaret Etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında Yeni Mahalle'ye gitti, mahalle sakinleriyle bir araya geldi, sorunları dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bedri İncetahtacı Sosyal Tesisinde bulunan Yeni Mahalle Muhtarlığında yeniden seçilen Doğan Kervancı'ya tebrik ziyaretinde bulunan Şahin, muhtarla bir süre sohbet etti, mahallede yaşanan sıkıntıları not aldı.

Daha sonra Güven Polis Merkezi Amirliğine geçen Şahin, burada görevli polislerle sohbet etti, amirlik binasının eksiklerini sordu.

Yeni Mahalle'de bulunan 75043 Nolu Sokak esnafını ziyaret eden Şahin, esnafa bereketli bir hafta diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen manifaturacı Hasan Canpolat, ramazanın ilk günü Şahin'in ziyaretini beklemediklerini ve sürpriz olduğunu belirterek, "Kendisinden memnunuz, başarılarının devamını diliyoruz. Ziyaretlerini daha sık bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Aslan ise Şahin'in insanların görüşlerini almasının ve hatırlarını sormasının çok güzel olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA