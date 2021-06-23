Şahin yavruları emin ellerde
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Şahin yavruları emin ellerde

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

- Şahin yavruları emin ellerde Van'da yuvaları bozulan ve annesiz kalan Şahin yavruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne tedavi altına alındı.

- Şahin yavruları emin ellerde

VAN - Van'da yuvaları bozulan ve annesiz kalan Şahin yavruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne tedavi altına alındı.

İpekyolu ilçelerinde yuvaları yıkılan ve annesiz kalan Şahin yavruları, duyarlı vatandaşların bilgi vermesi sonucu Doğa Koruma Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek aldıkları yavruları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim etti. Yavru Şahin'lerin bakımları tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

"Bu sene merkezimize gelen 8 türde 60'a yakın vakayı tedavi ettik"

Van YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunları ile ilgilendiklerini ifade eden Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bu sorunlara çözüm yolları üreterek hayvanların doğal hayata tutunmaları için gerekli bütün çalışmaları yapmaktadır. Her mevsime göre farklı tür ve farklı vakalar merkezimize gelmekte. Bahar mevsiminde ise yuvadan düşen veya doğaya tutunamamış yavrular merkezimize getirilerek tedavileri yapıldıktan sora tekrar doğal alanlarını salıyoruz. Son olarak ta Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü Van Şubesi tarafından merkezimize Şahin ve Kerkenez yavruları getirildi. İlk bakımları yapılarak yoğun bakım ünitesinden çıkarak normal beslenme alanlarına aldık. En kısa zamanda doğal hayatlarına döndürülmek üzere gerekli bakımlarını yapmaktayız. Rehabilitasyon merkezimizin hedefi Van Gölü havzasında hiçbir yaban hayvanının zor durumda kalmaması için bütün kurumlarla iletişime geçerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sene merkezimize başta tilki, kurt yavrusu, yırtıcı kuş yavruları olmak üzere 60'a yakın 8 türde vaka geldi. Bunlardan 20'ye yakınının tedavileri tamamlanarak doğaya bıraktık. Geri kalanların da tedavileri devam ediyor. Son olarak ta merkezimize gelen Şahin yavrularını besleyip doğaya salacağız" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Şahin yavruları emin ellerde
Şahin yavruları emin ellerde
Şahin yavruları emin ellerde
Şahin yavruları emin ellerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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