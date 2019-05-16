Şahin, Yamaç Paraşütçüsünü Korkuttu

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, yamaç paraşütü yapan Tarık Ayebe'yi (44), yanından uçan şahin korkuttu. Havadayken, çevresinde dolaşan şahin yüzünden paniğe kapılan Ayebe, uçuşunu sonlandırdı.

Mazıdağı'nda bulunan, 1087 rakımlı Kele Tepesi'ne çıkan Tarık Ayebe, yamaçtan paraşütle atladı. Ayebe havadayken, bir süre sonra çevresinde şahinin dolaştığını gördü. Paniğe kapılan Ayebe, uçuşunu yarıda kesip, indi. Ayebe, "Kele Tepesi'nden yamaç paraşütüyle Derik'e kadar uçuş gerçekleştirmek istedim. 10 kilometre ilerledikten sonra etrafımda şahin gördüm. Büyük ihtimale geçtiğim yerde yuvası vardı. Yavrularını benden korumak için çevremde dolaşmış olabilir" dedi.

FOTOGRAFLI - Mardin

Kaynak: DHA