Şahin "Vicdansızlık ve Fırsatçılık Olur"

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Fırıncı Esnafı Ahmet Şahin, doların yükselmesiyle alakalı yeni fırıncı esnaflarından bazı kesiminin oda başkanları ile görüşerek ekmeğe zam yapmak için girişim de bulunmasına tepki göstererek bunun vicdansızlık ve fırsatçılık olduğunu söyledi.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Fırıncı Esnafı Ahmet Şahin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak doların yükselmesiyle alakalı yeni fırıncı esnaflarından bazı kesiminin oda başkanları ile görüşerek ekmeğe zam yapmak için girişim de bulunmasına tepki gösterdi. Küresel güçlerin ülkede ekonomik olarak yaptırım ve diz çöktürme girişimlerini açıkça görüldüğünü ifade eden Ünal, Türkiye Cumhuriyeti halkı olarak devletin ve hükümetin yanında olduklarını ifade etti. Bu süreçte ekmeğe zam konusunun gündeme gelmesinin vicdansızlık ve fırsatçılık olduğunu söyleyerek, "Son zamanlarda küresel güçlerin ülkemize ekonomik olarak yaptırım ve diz çöktürme girişimlerini milletçe görüyoruz ve izliyoruz bu sürecin içinde Türkiye Cumhuriyeti halkı olarak devletimizin hükümetimizin yanında olmak zorundayız. Bir kağıt parçası olan dolar kurunun peşinde değil asırlardır bizim olan ve kıyamete kadar da rabbimin izniyle bizim olacak bu aziz vatanımız yanındayız demek zorundayız. Gelinen bu süreçte ve yaşadığımız ortamda ne yazık ki değirmen sahipleri ve un üreticileri ve çoğu gıda toptancıları ana ham maddemiz olan una ve diğer kalemlere son iki ayda yüzde 30'a varan zam yapmıştır. Dövizdeki artışın tarladaki toprağa, gökten yağan yağmura, tohuma nasıl etki ettiğini anlayabilmiş değilim. Buna binayen yeni fırıncı esnaflarımızdan bazı kesimi oda başkanları ile görüşerek fırıncı esnafından ekmeğe zam kararı için yeterli çoğunlukta imza toplayarak girişim de bulunduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Ülkemizin, milletimizin emperyalist güçlere karşı savaş verdiği şu günlerde hakkımızın temel ihtiyacı olan ekmeğe zam yapılmasının, çeyrek asırdır unlu mamuller ve fırıncılık sektöründe faaliyet gösteren şirketimiz olarak vicdansızlık ve fırsatçılık olarak görmekteyiz. Şu an için fırıncı esnafının bir zararı söz konusu değildir. Her zaman mahallemizin fırıncı abisi, amcası, şehrinizin bir eşrafı olan fırıncı esnafımızın devletimizin ve hükümetimizin yanında olmak zorunda olduğunu unutmaması lazım. Şu bir gerçektir ki Çanakkale savaşında Askerin son kumanyası somundu yani ekmek ti" şeklinde konuştu. - KARABÜK