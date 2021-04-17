Şahin ve Benli'den koronavirüs denetimi

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli koronavirüs önlemleri kapsamında maske, mesafe, temizlik, izin belgesi ve gıda denetiminde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ile İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli koronavirüs önlemleri kapsamında maske, mesafe, temizlik, izin belgesi ve gıda denetiminde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile il merkezinde 'yoğunlaştırılmış dinamik denetim planı' kapsamında maske, mesafe, temizlik, izin belgesi ve gıda denetimlerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı