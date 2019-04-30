Şahin Vatandaşlarla Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneş Mahallesi'ni ziyaret etti, mahalle sakinleriyle bir araya geldi, sorunları dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneş Mahallesi Muhtarlığında yeni seçilen Ataman Demir ile bir süre sohbet eden Başkan Şahin, 1 Nolu Cadde esnafını ziyaret etti.

Esnafla hasbihal eden Şahin, ardından Fatih Sultan Mehmet İlkokuluna geçti.

Öğrencilerle konuşan Şahin, okulun isminin çok özel olduğunu belirterek, geleceğin teminatı çocukların eğitim ihtiyaçlarının görmezden gelinemeyeceğini aktardı.

Okul idarecileri, okulun sorunlarını Şahin'e anlattı. Başkan Şahin, sorunların en kısa sürede giderileceğini kaydetti.

Özel eğitim sınıfındaki çocuklar, Şahin'e çiçek takdim etti.

Esnaftan Tevfik Atmaca, mahalle ziyaretlerinin önemli olduğunu belirterek, "Başkan hanımın ziyaretinden memnun olduk. Mahallenin sorunları vardı, kendisine sorunlarımızı iletme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Aynur Çevik ise Şahin'i çok sevdiklerini ifade ederek, "Başarılarının devamını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA