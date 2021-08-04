Şahin, "Ürünlere teşvik sağlanmalı"

DÜZCE(İHA) – DTSO Başkanı Tuncay Şahin, oda ve borsa başkanları ile istişare toplantısında yaptığı konuşmada "Bölgelerde öne çıkan ürünlere destek ve teşvikler sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

DÜZCE(İHA) – DTSO Başkanı Tuncay Şahin, oda ve borsa başkanları ile istişare toplantısında yaptığı konuşmada "Bölgelerde öne çıkan ürünlere destek ve teşvikler sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda gerçekleştirilen oda ve borsa başkanları ile istişare toplantısına katıldı.

Toplantıda söz alan Tuncay Şahin, bölgesel toplantıların sorunların yerinde tespit edilmesi, bölgeye özel çözümler üretilebilmesi adına önemli bulduğunu belirterek "Sanayicilerimizden ve bölgemizden aldığımız sorunlarımızı size kısaca aktarmak istiyorum. 2022 yılında özellikle OSB'lerdeki emlak rayiç bedelleri ile ilgili düzenleme ihtiyacı, TOBB'un başlatmış olduğu sanayide dijital dönüşüm atağına devlet kanalından da destekler sağlanmalı. Geleceğimiz olan meslek liselerinin sanayicilerin eleman ihtiyaçları dikkate alınarak branşlaştırılarak okullarımıza laboratuvar ve teknik alt yapı desteği olmalı. AB'nin 11 Aralık 2019 da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ekonomik büyümeyi iklim gündemini göz önünde tutarak gerçekleştirmenin ve küresel ısınmayı sınırlandıran bir anlayışla ekonomik faaliyetleri sürdürme konusunda acil önlemler alınmalı. Bölgemiz için Yeşil Enerji politikalarının ve girişimlerinin desteklenmesi, teşvik edilmesi, enerji ve iletişim altyapı çalışmalarının yeniden başlatılması, finansman faizlerinde yeniden iyileştirme yapılması konuları bizim bölgesel olarak başlıca sorunlarımız arasında yer alıyor. Ayrıca Düzce özelindeki önemli beklentilerimizden biri de tarım politikalarının gözden geçirilerek bölgelerde öne çıkan ürünlere destek ve teşvikler sağlanmasını bekliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı