Şahin Üniversite Öğrencileri ile Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Kariyer Zirvesi-Gençlerin Yerel Yönetimdeki Yeri ve Önemi" konferansında üniversite öğrencilerine seslendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, Gaziantep Üniversitesi Naci Topcuoğlu Meslek Yüksekokulunda düzenlenen konferansta, projeleri hakkında bilgi verdi.

Medeniyet Şehri Projesi ile Central Park'tan daha büyük bir bahçeyi kentin hizmetine sunacaklarını kaydeden Şahin, içinde sanat galerisi, gençlerin yararlanacağı millet kıraathaneleri olacağını aktardı.

Şahin, kentsel dönüşüm çalışmalarını gönülleri kırmadan, mülkiyet haklarını ihlal etmeden tamamladıklarını anlatarak, "Eski Nizip Caddesi'ndeki yapılar ve buradaki iş merkezlerini ayrı bir yere taşıyıp dönüşümü başlatmış olacağız. Şehirdeki sıkışmayı kaldırıp sürekli geliştirmemiz lazım, yeni iş imkanları sağlayabilmek için sanayi altyapısını güçlendirmek gerek. Bu yüzden gönüllü modelimizle şehri çok hızlı bir şekilde dönüştürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Rumkale'ye teleferik yaparak lavanta ormanlarından başlayıp Fırat Nehri'ni üstten seyretme fırsatı sunacaklarını kaydeden Şahin, "Rumkale'nin etrafına bir sahil şeridi yapacağız. Burada sahil bandına ek olarak su sporları etkinlikleri, dalış sporları gibi etkinlikler düzenlenecek. Türkiye'deki tek örneği Bodrum'da olan Su Altı Arkeoloji Müzesi de yapılacak." açıklamasında bulundu.

Kente yeni bir bilim merkezi kuracaklarını aktaran Şahin, "Endüstri 4.0'ı yakalamak için sizlere bütün imkanları sağlamak amacıyla elimizden gelen ne varsa yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA