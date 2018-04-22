Şahin, Ulaştırma Bakanı Arslan'ı Ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önderliğinde Gaziantep, hem ulaşım master planıyla hem de buna uygun imar planıyla bunu aşmış, Gaziantep ne yaptığını biliyor" dedi.

Bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Arslan'a, Şahin, büyükşehir tarafından yürütülen çalışmaları sunum eşliğinde anlattı. Samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gaziantep'te bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Gaziantep güçlü düşünen bir şehir"

Arslan, "Gaziantep, her zaman büyük düşünen bir şehir. Büyük düşünme çerçevesinde sadece Gaziantep değil, ülkemizin geleceği adına bir duruş sergiliyoruz. Bu duruşla AK Parti iktidarları döneminde ülkeyi 4 kat büyüttüysek Gaziantepliler gibi düşünenlerin ve Gaziantep iradesinin arkasında sağlam duranların sayesindedir. Gaziantep gibi güçlü düşünen yeni hedefler ortaya koyan ve bu hedeflere yürüyen bu şehre, demiryolu, karayolu ve havayolu alanında bakanlığımız destek verdi, bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Büyüyen ve gelişen sanayisine biz de katkıda bulunuyoruz, bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Asıl mutluluğum, bir büyükşehir düşünülmeli ki orta ve uzun vadeli hedefler koysun ve bu hedefler çerçevesinde yürüsün. Bakanlık olarak yerel yönetimlerden istediğimiz de bu. Bir şehirde, ulaşım master planı yapmadan geleceğe yönelik ulaşımla ilgili beklentilerini ortaya koymadan, bir imar planı yapıyorsanız, şehri planlıyorsanız bu eğreti iş yapıyorsunuz anlamına gelir. Nitekim sizin önderliğinizde Gaziantep, hem ulaşım master planıyla hem de buna uygun imar planıyla bunu aşmış. Gaziantep ne yaptığını biliyor. Yaptığı her işin büyük bir fotoğrafın parçası olduğunu biliyor. Bu büyük fotoğraf elbette Gaziantep'e hizmet etme fotoğrafıdır. Ankara'da zaman zaman bakanlarımızla, milletvekillerimizle ve il başkanımızla Gaziantep'i masaya yatırıyoruz. Bu ekip ahengiyle verimli sonuçlar alıyorsunuz. Bu anlamda sizleri tebrik ediyorum. Bakanlık olarak yerel yönetimle çok ciddi bir işbirliği sonucu önemli çalışmalara imza atıyoruz. Gerek karayolları gerekse de demiryolları alanında belediyeyle merkezi yönetim arasındaki işbirliğinde Gazianteplilere güzel hizmetler sunuyoruz. Yaptığımız hizmetler birbirini bütünlüyor. Bu anlamda GAZİRAY çok güzel bir örektir" şekinde konuştu.

"Ticaret yollarının güçlenmesi çok önemli"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, kentin rekabet gücünün artması, ticaret yollarının güçlenmesi için ulaşım aksının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bakanlığımızdan çok büyük destek alıyoruz. Biz güzel bir aileyiz ve uyumlu bir çalışma grubuyuz. Bizim için bugün, önemli ve özel bir gündü. Bakanımıza hem yaptıklarımızı hem de yapacaklarımızı anlattık, kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin, Bakan Arslan'a günün anısına hediyeler verdi. - GAZİANTEP