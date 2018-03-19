Şahin: "Sosyal Devlet Hükumetimiz ile Gerçekleşti"

Ak Parti Sivas İl Başkanı Av. Ziya Şahin, yaşlı yaşam evleri modeli, evde bakım hizmeti, evde sağlık hizmetleri gibi uygulamaların ilk kez hükumetleri döneminde başladığını söyledi.

Ak Parti Sivas İl Başkanı Av. Ziya Şahin, yaşlılar haftası dolayısıyla parti binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Şahin, sosyal devlet ilkesiyle gerçek anlamda ilk kez 2002 yılında milletle tanıştıran Ak Parti, yaşlıların kaliteli yaşamını ve genel sağlığını arttırmaya odaklı etkin politikalar üretmeye devam ettiğini vurgulayarak,"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2014 yılında kurulan Yaşlılar Koordinasyon Merkezi (YKM) bunun en somut örneğidir. Ak Parti olarak yaşlı nüfusun gün geçtikçe arttığının ve yaşlılık dönemine ilişkin konuların bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğinin farkındayız. Yaşlı vatandaşlarımız için erişebilir olmayı ve onların ellerinden tutarak sorunlarına çözüm üretmeyi şiar edinen Sosyal Politikalar Başkanlığı'mız bünyesindeki YKM'miz ile 81 il ve 970 ilçemizde vatandaşlarımıza telefon, faks ve internet üzerinden hizmet vermeye devam ediyoruz. Öte yandan çınarlarımıza yönelik yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezilerinin varlığı ülkemizin dört bir köşesinde yaygınlaştırılmış, yaşlı yaşam evleri modeli, evde bakım hizmeti, evde sağlık hizmetleri ilk kez hükümetlerimiz döneminde uygulamaya başlanmıştır. Sağlıktan kültürel faaliyetlere, bankacılık işlemlerinden ulaşıma, çevre düzenlemesinden eğitme kadar her alanda yaşlılarımızın refahı ve memnuniyeti için çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle; toplumların hafızası olan yaşlılarımızın, geleceğimizin muhafazası bakımından hayati öneme sahip olduğunu önemle hatırlatıyor, onları belirli gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlamasını, ilgi ve alaka gösterilmesini özellikle vurguluyorum." Şeklinde konuştu. - SİVAS