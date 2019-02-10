Şahin, Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışlarına Katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye ve Nurdağı'nda AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi, İstasyon Caddesi'ndeki açılış için yağmura rağmen meydanı dolduran kalabalığa seslenen Şahin, Cumhur İttifakı'nın önemini belirtti.

İslahiye'ye yönelik çalışmaları anlatan Başkan Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde partisine ilçe halkından destek istedi. İslahiye AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışının ardından Nurdağı'na geçen başkan Fatma Şahin, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı, esnafları ziyaret etti.

Nurdağı merkezdeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Şahin, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını aktardı.

Şahin, "Yeter, 'söz milletindir' dedik. Önce insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Birlikten kuvvet doğar. 17 yıldır anlımız ak, başımız dik. Bugün ekibimiz daha güçlü, MHP ile birlikteyiz. Bu bir beka sorunu. Biz bunu bugün yaşamıyoruz. Memleket işi gönül işidir. AK Parti 'ben değil biz' diyenlerin partisidir. Biz sizden Türkiye birinciliği istiyoruz. Hz. Mevlana ne diyor: 'Dün dünde kaldı cancağızım bugün yeni şeyler söylemek lazım'. Bize düşen iş nedir? Sahabe ruhuyla çalışmaktır. Sizinle birlikte yola çıkarken ne dedik: İşimiz gücümüz hizmet dedik, kalkınma yerelde başlar dedik. Cumhurbaşkanımız bana, 'ne yapıyorsan yap arkanda biz varız' dedi. Artık bu memlekette altyapı belediyeciliği bitti. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta sandığa rahmet yağacak. Hiç durmadan gece gündüz çalışacağız, gönül belediyeciliği için bir kez daha desteğinizi bekliyoruz" dedi.

Nurdağı ilçesinin alt yapı çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirten Şahin, ilçenin kanalizasyon sorununu tamamen bitirdiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Nurdağı AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

Açılışlara, milletvekilleri Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ahmet Uzer, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, AK Parti MKYK Üyesi Hatice Merve Tatar katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA