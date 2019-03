Şahin, "Projelerimiz Gerçekçi ve Yapılabilir"

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, SKM Başkanı Adem Öztürk, Belediye Meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte basın mensupları ile kahvaltıda buluştu. Şahin basın mensuplarına projeleri anlatarak soruları yanıtladı. Yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır açıklamasında şu sözlere yer verdi, "Önce başkanımızla ve teşkilatımızla birlikte istişare içinde meclis üyesi adaylarımızı belirledik. Ereğli'de her kesimden insanın yer alacağı bir meclis oluşturduk. Onun dışında üç beldemizi ve ilçemizle dörtte dört yapmak istiyoruz. Bunun için kapısı çalınmadık ev, eli sıkılmadık vatandaş bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ayın 19'unda Ereğli'ye gelecek oluşuyla motivasyonumuzu en üst düzeye çıkardık. Projelerimizin hepsi ayakları yere basan projeler. Teşkilatımız olarak belediye başkan adayımızın ve inşallah 31 Mart akşamının belediye başkanının arkasında olacağız."

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ise konuşmasında 31 Mart'a kadar bir seçim çalışması ertesinde de Ereğli halkı takdir ederse beş yıllık bir hizmet süresi olacağını belirtti. Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Belediye Meclis üyelerimiz, teşkilatımızla hep birlikte yola çıktık. Mahallelerimizi, esnafımızı ziyaret ediyoruz. Projelerimizi hazırladık. Bunları katalog halinde Ereğli'ye sunuyoruz. Seçim süreci 31 Mart'a kadar devam edecek. Kataloglarımızı her akşam iki mahalle olmak üzere dağıtmaya devam edeceğiz. Her seçim dönemi siyasi partilerin adayları kataloglar bastırır. Bizim de bir kataloğumuz var. Hepsi yapılabilecek şeyler. Abartmadık, ince bir kataloğumuz var. Sadece yapılabilecek projeleri ortaya koyduk. Eminim ki bazı adaylarımız yapılamayacak olanları da kataloglarına koyacaktır. Mesela CHP adayı geçmiş tüm katalog dönemlerindeki projelerini yine koyacaktır. Teleferiğinden viyadüklüne kadar tüm projelerini tekrar koyacaktır. Ben adayların yapılabilecek projeleri kataloglarına koymasını istiyorum. Bütçe imkanlarıyla uygun projeler olmalı. Ayrıca bir imkanınız varsa birçok şeyi koyabilirsiniz proje olarak. Hükümetle yakın ilişkileriniz varsa AB projelerinden kaynak alabiliyorsanız bunları koyarsınız. Öyle bir yeteneği olanlar zaten yirmi - yirmi beş yıldır bunları ortaya koyardı. Özellikle orta ve alt gelir düzeyindeki mahallelerimizden başlamak üzere ihtiyaç bulunan her yere istihdam atölyeleri kuracağız. Bunlar belediye tarafından işletilmeyecek. Biz sadece binalarını inşa edeceğiz. Bakanımızla da istişare ettik, İŞKUR katkısı da olacak. Biz bu mekanları inşa edecek ve işadamlarımıza personel çalıştırmak üzere tahsis edeceğiz. Ereğli'nin mahallelerinde inşa edeceğimiz bu mekanlarla işsizliği azaltmak istiyoruz. Hedefimiz en az 1250, hedefimiz 2 bin 500, talep olursa daha fazla kişi iş sahibi olacak bu sayede. Gelir gelmez belediyemizin uygun arazilerine, hazine arazilerine ve oluşacak uygun arazilere peyderpey bunları inşa edeceğiz. Ayrıca, biz bu istihdam atölyelerini mahallelerde pratiğe dökmek için sadece tekstil değil, istihdam oluşturacak merkezler olarak düşünüyoruz. Örneğin çağrı merkezi, bir şirket gelip burada çağrı merkezi kurmak istesin, biz binasını hazırlayacağız. Özellikle hanımefendilerin yoğun çalışacağı noktalarda kreşler de yapacağız. Çalışan insanlar sabahları çocuğunu bırakacak, akşam geri alacak. Buralarda üst düzey, üniversite mezunu kişiler de çalışacak, ilkokul, ortaokul mezunu olanlar da çalışacak." AK Parti Adayı Şahin, ikinci olarak Ereğli'de yatırım yapmayı düşünen tüm işadamlarının arazisine yolu, suyunu ve hafriyatını Ereğli Belediyesi olarak yapacaklarını belirterek, "Bunun örneklerini yaşadık, Düzce'de yatırımcılara hoş geldin'in belediye imkanlarıyla hafriyat yoluyla yapılması yüzünden Düzce'nin nüfusu üç yüz yetmiş bine çıktı. İşsizliği sıfır. Aynı dönemde Ereğli'de OSB'ye maalesef su bile vermedik. Ereğli OSB maalesef Alaplı'dan su almak zorunda kaldı. İşte sanayiciye bakış açısı. Bazı belediye başkanları sanayici, yatırımcı gelsin, istihdam yaratsın diye çırpınır, her türlü desteği verir, bazı belediye başkanları da istihdama yönelik projelere köstek olarak şehrin küçük kalmasını temin de edebilir. Biz yatırım yapmak isteyen herkesin ellerinden tutacağız. Birinci önceliğimiz bu olacak. Belediyedeki işleri hemen yoluna sokacağız, tıkır tıkır işleyen bir belediye oluşturduktan sonra, paralel olarak Ereğli'yi nasıl büyütebiliriz, bunun peşinde olacağız. Bunu yapmayan bir arkadaşımızın belediye başkanı olmaması, seçilmemesi lazım. Karadeniz Ereğli nüfusunu nasıl üç yüz bin kişiye çıkartırız hesabını yapamayan, bunu hayal edemeyen bir belediye başkanının Ereğli'de olmaması lazım. Her zaman söylediğimiz gibi iki olan fakülte sayımızı beşe çıkartacağız. Bu üniversite kampusu kataloğumuzda var zaten. Burada yeni binalar inşa edeceğiz. Belediye olarak bunlara katkı sağlayacağız. Herkesin parmağı olacak bunda. Üniversite, Ereğli'nin büyük kuruluşları, Odalar Birliği, Erdemir buna en büyük katkıyı verecek. Bu binaları yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Ereğli'de on bin öğrenciye ulaşmamız gerekiyor. Bununla ilgili yine çarşı merkezindeki binamızı da belediyemizi taşıdıktan sonra üniversiteye tahsis edeceğiz. Çarşıdaki belediyenin ek binasını da üniversite veya kredi yurtlara tahsis edeceğiz. Bu da çarşı içinde ekonomiyi hareketlendirecek bir proje." İlçede tesis altyapısının kendisinden önce yapılmış olması halinde enerjisini istihdama ayırmasının daha çok mümkün olabileceğini, ancak bu alanda kültür merkezi, yüzme havuzu gibi eksikleri de tamamlamaları gerektiğini ifade eden Şahin şunları söyledi, "Bu havuzları biz tek başımıza belediye olarak yapmayacağız. Devletin katkıları da olacak. Gençlik ve Spor'un da katkıları olacak. Birçok kuruluşun katkısı olacak. Bu projeleri yapmak için hükümet destekli olmanız lazım. Artı cumhurbaşkanımızın özel desteğiyle yapamayacağımız hiçbir proje, altından kalkamayacağımız hiçbir mesele yok. Bu bizim için çok önemli bir husus. Yine Ereğli'nin birçok dik yerinde bunu düşünüyoruz. Kemer, Bozhane, Sakindere gibi yapılabilecek çok alanımız var. Bunu projelendireceğimiz alanımız var. Yürüyen merdivenler yapacağız. Her sene bir tane yapsak beş yılda beş tane yürüyen merdivenimiz olur. İlçeye modern bir görünüm kazandırır. Plajımızı modern bir hale getireceğiz, burayı eğitim amaçlı kullanacağız, içinde aquapark da bulunacak. Plajımızı büyütüyoruz. Ereğli deniz kenarında bulunan bir şehir ama denizden yeterince istifade edemiyoruz. Çocuklarımız burada yüzme, kürek ve yelken öğrenecek. Bunu da sağlayacağız. Ereğli'ye enine boyuna bütün yolları açmamız, devam etmemiz gerekiyor. Radar'dan Soğanlı'ya giden yol üzerinde çok güzel bir izci kampı oluşturacağız. Paralel yollarla Ereğli'yi komple kuşatmamız gerekiyor. Ayrıca Göztepe'den Kandilli'ye kadar olan bölge bizim turizm alanımız olacak. Bu bölge bizim için çok değerli. Bozulmamış, tertemiz bir bölge. Ormanı, yeşiliyle tertemiz bir bölge. Ereğli'den Kandilli'ye giden demiryolunun çöken yerlerini belediye olarak tamir edecek, burayı bisiklet yolu olarak kullanacağız. Yine o bölgede bir şehir terası projemiz var. En basit şehir terası bir milyon misafir çekiyor. Bunun Ereğli'yi nasıl canlandıracağını düşünün. Yanında kahvaltı mekanları, hediyelik eşya mekanları düşünün. Kandilli'de bir maden müzesi inşa ettiğimizde bu bölgeyi turizm alanı olarak değerlendirebiliriz. Şu anda maalesef Ereğli Turizmden hak ettiği payı alamıyor. Belediye olarak geri dönüşü olan projelere öncelik veriyoruz. Ereğli belediyesi olarak bir projeye bir milyon koyduğumuzda, halkımızın cebine oradan iki milyon üç milyon girerse bu projeler bizim için önceliklidir. Bu projemizde eski terminal binası, eski adliye ve hükümet binasını içine alacak şekilde iki kat, bin 400 araç kapasiteli yeraltı otoparkı büyük rahatlık sağlayacak. Endüstri Meslek Lisesi alanında bin araçlık yeraltı otoparkı ile Ereğli'de otopark sorunu kalmayacak, trafik de rahatlayacak. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKSEM) Projesi konusunda da bilgi veren Şahin, "Kamyoncu arkadaşlarımızı Gülüç Kapı'dan çalışacakları için tersaneleri doldurmak için oyduğumuz taş ocağına güzel bir tesis yapacağız. Kamyon garajını oraya taşıyacağız, kamyoncu esnafımız mağdur olmayacak. Kışla Sanayi önündeki alana da Endüstri Meslek lisesi yapacağız. Takas yapacağız. Okulu oraya taşıyarak, sanat okulu arazisini belediyemize alacağız. Orada bin araçlık otoparkla beraber çok güzel bir alan ortaya çıkacak. On dokuz bin iki yüz metrekarelik bir alan burası. Konservatuvar, tiyatro, sinema koyuyoruz. Kreşler, bebek bakım odaları, restaurant, kafeterya, sosyal donatı alanları, oyun alanları. Tam Çınaraltı'nın karşısında mükemmel bir mekan ortaya çıkıyor. Şu anda nerede düğün yapıyoruz. Kavaklık 'ta, üst kısmı tüccara verilmiş, Ereğli halkını bodrumlara, zindanlara indiriyoruz. Halkı birinci sıraya almayan hiçbir projeye onay verilmeyecek benim belediye başkanlığımda. Türkiye'nin en güzel düğün salonlarından birini yapmak benim boynumun borcu, bunları yapmak için hiçbir engelimiz yok. En az iki tane kapalı halı saha, iki tane antrenman sahası yapacağız. Gençlik spor tarafından Delihakkı'da ki belediye alanına bir stad inşa edilecek. Bizim derhal başlayacağımız projeler var, birbirini tetikleyen projelerimiz var. Mesela AKSEM için önce Meslek Lisesini yapmamız gerekiyor. Ama kapalı yüzme havuzumuz, yüzme havuzumuz, tekstil atölyelerimizi hemen başlatıyoruz. Bunların önünde bir engel yok. Hemen gelir gelmez başlayacağız. Bir yıl içinde bunların başladığını göreceksiniz. Sadece belediye imkanlarıyla yapmayacağız. Gençlik sporla yapacağımı protokoller bir yıl kadar sürebilir. İstihdam atölyeleri için hiçbir engelimiz yok. Hemen başlayabiliriz. Bunlar talebe göre de proje üretebiliriz. Bunlar birer öngörü. Bunların birer birer hayata geçirildiğini göreceksiniz. Tamamını beş senede bitireceğiz. Bazılarının yeri hazır, bazılarının taşınma gerekiyor. Kent meydanı projemiz için dört yıla, üç yıla ihtiyacımız var. Buradan çıkan hafriyatla denizin üstüne de bir şey yapacağız ama buna Ereğli halkı ile birlikte karar vereceğiz. Tekstil atölyesinin bir tanesini bir yıl içinde bitmiş olarak göreceksiniz. Bir yıl içinde yüzme havuzumuzun, düğün salonumuzun başladığını, hızla devam ettiğini göreceksiniz. Üniversite binalarımızın bir iki ay sonra başladığını göreceksiniz. Gittiğim bütün toplantılarda, mahallelerde bahsettiğim konu, sayın cumhurbaşkanımızın Ereğli sevgisi, Ereğli milletvekili olması. Cumhurbaşkanımızın haziran ayında Ereğli'ye gelmesi ve gecenin onbiri olmasına rağmen coşkulu bir karşılamamız ile Cumhurbaşkanımız Ereğli'ye özel bir ilgi ve sevgi duymaya başladı. O moralle, o motivasyonla cumhurbaşkanımız "Ereğli'nin milletvekili" olduğunu söyledi. Birçok büyük ile gidememesine rağmen Ereğli'ye gelecek. Buradan tüm Ereğlililere, Alaplı'ya, Zonguldak'a seslenmek istiyorum. Bu miting alanını doldurursak, Cumhurbaşkanımızın Ereğli sevgisi artarak devam edecek, katkısı da devam edecek. 31 Mart'ta belediye başkanlığını kazandıktan sonra arkadaşlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkarak, 'Sekiz ay içinde iki kez gelerek Ereğli sevginizi gösterdiniz. Ereğli de sizi seviyor. Bakın mazbatamızı aldık. Sonuçlar burada. Ümit ettiğim en az 25 meclis üyesini alarak cumhurbaşkanımızın karşısına geçmeyi ümit ediyoruz. Arkasından da Sayın Cumhurbaşkanımızdan Ereğli'mizin büyük sorunlarını çözmek için Ereğli halkından bunu talep ediyorum. Bana bu imkanı versinler. Sadece seçimi kazanmak bana yetmiyor, açık ara fark atarak almalıyız ki, sayın cumhurbaşkanımızın karşısında güçlü olayım. Ereğli'yi seviyorsak, ereğli'yi büyütmek istiyorsak, Ereğli'ye en iyi kim hizmet ediyorsak orada oylarımızı birleştirelim. Adaylarımız belli, seçilebilecek olanlar da belli. Koyun yan yana, geçmişte belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımız var, geçmişte ne yapmışlarsa aynısını yapacaklar. O kadar enerjileri var mı o da belli değil. Ama burada bir ümit var. Diğerlerinin yapamayacağı belli ama biz yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Bir, duruşumuz belli, iki iktidar partisinden olmamızın avantajı yaşanacak. Hele cumhurbaşkanı arkasındaysa gerisini siz hayal edin. Ama belediye başkanı iş bilmiyorsa iktidardan olsanız ne olur, muhalefetten olsanız ne olur. Belediye yönetimi iş bilen, proje bilen, yol bilen arkadaşlarla olur. Belediye yönetimleri belediye başkanı ve ekibiyle oluyor partilerle değil. Suyu akıtan, şantiyeleri çalıştıran belediye başkanı, yardımcıları, daire amirleri ve çalışanlarıdır. Başarı varsa belediye başkanına, başarısızlık da belediye başkanına aittir. Siyasi partiler sadece destek olabilir. Bizim ekip arkadaşlarımızla, şahsımızla yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Enerjimiz yerinde, heyecanlıyız, güçlüyüz. 1 Nisan gelsin bir an önce çalışmaya başlayalım istiyoruz. Türkiye'nin ve bölgenin bir lideri var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Onun özel ilgisiyle Ereğli'yi büyütebilecek miyiz, büyütemeyecek miyiz? Ereğli bunun kararını verecek. Gerisi laf." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA