Şahin polis ekipleri, sokaktaki sahipsiz hayvanlar için seferber oldu
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Şahin polis ekipleri, sokaktaki sahipsiz hayvanlar için seferber oldu

Şahin polis ekipleri, sokaktaki sahipsiz hayvanlar için seferber oldu
06.05.2020 21:56 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:58

Şahin polis ekipleri, sokaktaki sahipsiz hayvanlar için seferber oldu Evlerine barınak kuran polisler köpeklerin aşılarını .yaptırıp karınlarını doyuruyor Antalya'da Şahin Polis ekipleri devriye görevinde sokakta gördükleri sahipsiz hayvanlara kucak açıyor.

Şahin polis ekipleri, sokaktaki sahipsiz hayvanlar için seferber oldu

Evlerine barınak kuran polisler köpeklerin aşılarını .yaptırıp karınlarını doyuruyor

ANTALYA- Antalya'da Şahin Polis ekipleri devriye görevinde sokakta gördükleri sahipsiz hayvanlara kucak açıyor. Ekipler onlara mama veriyor, şefkat gösteriyor. Antalya'nın Serik ilçesinde emniyet müdürlüğüne bağlı şahin timleri sokaktan buldukları köpeklerin ilk olarak aşı kontrollerini yaptırıyor. Daha sonra yaptıkları barınaklarda bakımını sağlıyor.

Şahin Polis ekipleri devriye görevinde sokakta gördükleri ve şefkat eli uzattıkları sahipsiz hayvanları gezdiriyor, kendi elleriyle yemeklerini yediriyor. Sahipsiz hayvanlar için evlerine barınak kuran ekipler, hayvanların her şeyi ile ilgileniyor. Gönüllü olarak ilgilendikleri köpeklere mesaiden arta kalan zamanlarda kaplarda bulunan yiyeceklerini ve sularını kontrol ediyor.

Gönüllü hayvan severlere, besledikleri hayvanları teslim etmeye başladıklarını belirten ekipler, diğer sokakta muhtaç olan sahipsiz köpeklere de yardım elini uzatmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

Şahin polis ekipleri sokakta yaşayan hayvanların destekçisi olmakta kararlı.

Şahin polis ekipleri, sokaktaki sahipsiz hayvanlar için seferber oldu

Kaynak: İHA

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