Şahin: "Ortak Sevdamız Samsun"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimine iadeyi ziyarette bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, etkili ve verimli olabilmenin yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsun TSO'ya iadeyi ziyarette bulundu. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Zihni Şahin, güven tazeleyerek 3'üncü kez Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanlığına seçilen Haluk Akyüz'e ve kurul üyelerine yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Şahin ayrıca, Murzioğlu'nu TOBB Başkan Yardımcılığına getirilmesinden dolayı da tebrik etti.

"Ortak sevdamız Samsun"

Konuşmasında ortak akıl vurgusuna dikkati çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, etkili ve verimli olabilmenin yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğini söyledi. Birlikte düşünüp birlikte karar alan, birlikte uygulamaya geçerek süreci birlikte kontrol eden yaklaşımla, demokratik katılımcı yönetim anlayışı ile Samsun'a ve ülkeye hizmet etme içinde olduklarının altını çizen Şahin, "Hepimizin ortak paydası ve sevdası güzel Samsunumuz ve ülkemiz. Şehrimiz kalkınırsa ülkemiz kalkınır, şehrimiz kazanırsa ülkemiz kazanır. Sizler Samsun ekonomisine yön verenlersiniz. Her zaman sanayicimizin, üreticimizin yanındayız. Samsun'un yönetiminde ve gelişiminde hep birlikte mesai harcayacağız. Kısacası Samsun'un gelişimini hep birlikte düşüneceğiz. Samsun için tek vücut olacağız. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Beraber olduğumuz takdirde her güçlüğün altından kalkacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Örnek projeler üretildi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise Başkan Şahin'in ortak akıl vurgusuna destek vererek, "Son yıllarda ilimizde çok güzel birliktelik yakalandı. Bizim amacımız da sağlanan birlikteliğe daha ileriye taşımak. Bugün Türkiye'de örnek gösterilen gerek Fuar ve Kongre Merkezi olsun, Lojistik Köy olsun, gerekse Teknopark olsun bunların hepsi ortaklık kültürüyle birlikte imza attık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi inşallah hep birlikte el ele vererek şehrimizi daha iyi noktalara taşıyacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN