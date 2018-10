Şahin, Oğuzeli Kültür Kapısı'nı İnceledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin tarihini, kültürünü ve yerel ürünlerini tanıtmak amacıyla yapılan Oğuzeli Kültür Kapısı'nı inceledi. Şahin, şehre gelen yerli ve yabancı misafirlerin bundan böyle Kültür Kapısı tarafından karşılanacağını söyledi.

Mezopotamya ve Akdeniz'in birleştiği topraklarda var olduğu ilk günden itibaren birbirinden farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Gaziantep, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önderliğinde Kültür Kapısı Projesi'ni hayata geçirdi. "İşimiz, Gücümüz Gaziantep" sloganıyla prestijli projelere imza attıklarını aktaran Şahin, şehrin kendine has kimliğini sahiplendiklerini, büyük bir titizlikle yapılan Oğuzeli Kültür Kapısı'nı kente kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen misafirlerin Kültür Kapısı'ndan geçeceğini kaydeden Şahin, "Bundan böyle misafirler, Gaziantep'in kültürünü, tarihini ve misafirperverliğini şehir merkezine girmeden deneyimleyecek. Yoğun çalışmalar sonucunda Gaziantep Havalimanı üzerinde Geç Hitit Medeniyetine özgü mimarisiyle Oğuzeli Kültür Kapısı'na dönük inşaat çalışmalarını tamamladık. Muhteşem bir yapı ortaya çıktı. 9 bin metrekarelik alana kurulan Kültür Kapısı'nda, Gaziantep tarihinin anlatıldığı sinevizyon odası, hediyelik eşyaların bulunduğu dükkan, Gaziantep baklavasının sunulduğu baklavacı, Antep fıstığının satıldığı kuruyemişçi, Antep mutfağına has yemeklerin servis edildiği restoran ve kafe yer alacak. Hitit Uygarlığı Temalı Anıtın yapımında doğal malzemeler kullanıldı. Sodalı cam grubunda yer alan özel camlar, anıt ölçülerine göre kesildi. Anıtta, asker figürleri, kuş başlı kuyruğuyla kuş başlı insan vücutlu kanatlı figürler yer aldı" diye konuştu.

Oğuzeli Kültür Kapısı'nın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Fatma Şahin, bu eşsiz tarihi mimarı yapının kentin vizyonuna vizyon katacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP