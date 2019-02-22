Şahin: "Küsget'in Altyapı Sorununu Görmezden Gelemezdik"

Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilen esnaf toplantısına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) esnafının sorunlarını dinledi, seçilmesi halinde yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin yıllardır kaderine terkedildiğini belirterek, "Belediyecilik iki çiçek dikmeyle olmaz. KÜSGET'in altyapı sorununu görmezden gelemezdik. Bu sorunu çözmez, üzerine bir de çiçek dikip belediyeciyim derseniz, o iş yanlış olur" dedi.

KÜSGET'in şehir için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Şahin, daha önce esnafın yaşadığı sıkıntılara değindi.

Şahin, "Yıllardır kaderine terkedilmiş sanayi sitesi için 'özel alan, karışamazsınız' dediler. Ama kardeşimin AŞ ürettiği burada 'özel alan olamaz' dedik. 'Kim bana ceza yazıyorsa yazsın ben buraya hizmet vereceğim' dedim. Çünkü buranın hizmete ihtiyacı vardı. Altyapı, üstyapı perişan haldeydi. İlk verdiğim karar burayı düzenlemek oldu Çünkü biliyorum ki bu bölge üretim merkezi. Biz burayı ihya etmeseydik, bugün burası rekabet edemez bir durumda olurdu. Size kardeşim, 'para toplayın kendiniz yapın' diyecek durumumuz yok. Zaten yaşam çok zor, insanlar zor ayakta kalıyor. Bir de size bu yükü yükleyemezdik. Bize düşen sizin çalışma koşullarınızı rahatlatmaktır. Belediyecilik iki çiçek dikmeyle olmaz. Buranın altyapı sorununu görmezden gelemezdik, bunu çözmez üzerine bir de çiçek dikip belediyeciyim derseniz, o iş yanlış olur. Altyapısıyla üstyapısıyla sıcak asfaltıyla büyük bir seferberlik başlattık. 4 sene içerisinde Büyükşehir tarafından buraya harcanan para 100 milyon TL'yi buldu. Burası ana damar şehrin kalbi şehrin nabzı şehrin aklı. Siz rahat edersiniz memleket rahat edecek" dedi.

"Gaziray ve Metro ulaşım sorununu çözecek"

KÜSGET esnafının yaşadığı en büyük sorunlardan bir olan ulaşım sorununa çözüm bulacak Gaziray ve Metro çalışmalarını anlatan Şahin, "34 metre alttan gidecek olan sürücüsüz Metro sistemiyle, Gar ile şehir hastanemizin arası 45 dakikadan 10 dakikaya inmiş olacak. Yani şehrin bir ucundan diğer ucuna 10 dakika da geçmiş olacaksınız. Demir ağlarla örmek ve şehri yer altına indirmek bizim için çok önemliydi. Çalışmaları tamamladık temelini atacağız. En büyük işimiz Metroyu Gaziray'a bağlamak olacak. Gidip gelirken görüyorsunuz 'Başkanım burada ne oluyor?' diye soruyorsunuz. Oduncular'dan başlayıp mevcut kara tren hattını 4 hatta çeviriyoruz. İkisi, şehirlerarası hızlı tren. Osmaniye'den gelip Habur'a kadar gidecek. Diğer iki hatta küçük sanayi ile organize sanayi arasındaki 25 kilometrelik yolda gidip gelecek. İlk başta 100 bin insan taşıyacak. 16 istasyon yapıldı. Oduncular ile şehir merkezi arasında 10 kilometre yolu deneme seferleri 2 ay kadar başlayacak. Şehrin içinden geçerken aç kapa sistemi ile trafiği felç etmeyeceğiz. Bunu biz belediye yatırımından Ankara'ya giderek devlet yatırımına dönüştürdük. Bu projede bize düşen şu anda sadece vagonlar almak. İşin özü şu: iş bilenin kılıç kuşananın" ifadelerini kullandı.

Gaziray'dan detaylar verdi

KÜSGET'te Gaziray'ın kapsamı hakkında bilgi veren Şahin, "Üç ayrı durak olacak. Bunlardan birincisi Oduncular Sitesi'nde. İkincisi bizim Mustafa Yavuz'un olduğu yerde olacak. Zaten burada bir demiryolu istasyonu vardı biz buraya Gaziray istasyonu kurarak bunu değerlendirmiş olacağız. Ayrıca Sultana Tıp Merkezi'nin olduğu kısımdan KÜSGET Bölgesi'ne doğru bir imar yolu açıyoruz. Bu imar yolunu köprü ile bağlantısını sağlayarak KÜSGET'e getiriyoruz. Üçüncüsü ise Seyrantepe'nin olduğu kısımda olacak. Şehrin 2030 2040'a kadar ki planlamasının tamamladık bugün planlamayı yaparken imar planı, Ulaşım Master Planı yaptık. Planlarda baktık ki bu memleketin en büyük sorunu bir trafik iki konut. Avrupa'yı görenler bilir bir üretim alanı varsa yanında hemen yeni bir yaşam alanı var. İnsanlar ister gitsin ister gitmesin biz göreve geldiğimizde gördük ki üretim alanlarımıza bir tane bile konut yapılmamış. İnsanlar evine gitmek için bir saatini geçiriyorlar. Biz 12 köprülü kavşağı yaptık. Bu süreyi 20 dakika kısalttık. İlk yapmamız gereken şehrin çapını gelişmek olduğunu gördük, bunun için 150 bin kişinin çalıştığı yerin yanı başına bir Kuzey şehir projesi hayata geçirdik. Bölgeye, viyadüklü yolumuzla en iyi şekilde ulaşım sağlanacak. 100 milyonluk yatırımımızla bu viyadük işini tamamlanma noktasına getirdik. Mart ayında inşallah bu viyadüğü kullanmaya başlayacağız. 50 bin konutluk Yaşam Merkezi, 250 bin kişiye ev sahipliği yaparak hem trafikte hem şehirde büyük bir rahatlama getirecek" şeklinde konuştu.

Güneş: "Sanayi sitemiz hizmete doydu"

KÜSGET Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Kemal Güneş ise, 1970'ten itibaren 2 bin 500 işyeriyle Türkiye'nin en büyük sanayi sitesi olduklarını söyledi.

Güneş, "Bu zamana kadar değişik belediye başkanlarından hizmet almakta zorlandık. 2014 yılından sonra başkanımız, kendi işi gibi kabullendi esnafımıza büyük bir hizmet vermeye başladı. Küçük Sanayi Sitesinin yolları çok çabuk bozuluyordu. Gerek GASKİ'yle olsun, gerek Fen İşleri'yle olsun, gerek Park Bahçelerle olsun sürekli irtibat halindeyiz. Yıllardır, Yapı Kooperatifleri sanki bütün işleri kendisi yapacakmış gibi yanlış bir algı var. Başkanımız elini masaya vurdu, 'bu insanlar vergi veriyorsa hizmeti almaya hakları vardır' dedi. Sanayi sitemizi hizmete doyurdu. Sanayi Sitesi, genelde tarafsızdır, yapılan hizmetlere göre yöneticilerin yanında yer alır. Büyükşehir Belediye başkanımızdan memnunuz. Şehrimizde trafik sorunu yıllardan beri var, hala da devam ediyor. KÜSGET Sanayi Sitesi'ne geliş gidişlerde hep problemler yaşanıyordu. Gaziray sisteminin KÜSGET'e gelmesinden memnunuz, bunun Metro'yla beraber faaliyete geçmesi daha da güzel olacak. Bu proje, şehri Sanayi Sitesi'ne entegre edecektir. Bizim ustalarımız burada işçi bulmakta zorlanıyordu. Sbebi ulaşım çok büyük sorun oluyordu. Bu proje ile inşallah bu konu da çözüme kavuşacak" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA