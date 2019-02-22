Şahin Küsget Esnafı ile Bir Araya Geldi

Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (KÜSGET) esnafı ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KÜSGET Toplantı Salonunda düzenlenen programa katılan Şahin, KÜSGET esnafının sorunlarını dinledi, projelerini anlattı.

Yürüttükleri çalışmayla KÜSGET'in altyapı sorununu çözdüklerini belirten Şahin, "Altyapısıyla, üstyapısıyla, sıcak asfaltıyla büyük bir seferberlik başlattık. Dört sene içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından buraya harcanan para 100 milyon lirayı buldu." açıklamasında bulundu.

KÜSGET esnafının yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan ulaşıma çözüm olacak GAZİRAY ve metro çalışmalarını anlatan Şahin, "34 metre alttan gidecek olan sürücüsüz metro sistemiyle, garla şehir hastanemizin arası 45 dakikadan 10 dakikaya inmiş olacak. Yani şehrin bir ucundan diğer ucuna 10 dakikada geçmiş olacaksınız. Demir ağlarla örmek ve şehri yer altına indirmek bizim için çok önemliydi. Çalışmaları tamamladık, temelini atacağız. En büyük işimiz metroyu GAZİRAY'a bağlamak olacak." ifadelerini kullandı.

Küçük sanayi ile organize sanayi arasındaki 25 kilometrelik GAZİRAY hattına değinen Şahin, ilk başta 100 bin insan taşıyacaklarını, Oduncular ile şehir merkezi arasında 10 kilometre yolun deneme seferlerinin 2 aya kadar başlayacağını belirtti.

"Sanayi sitesini hizmete doyurdu"

KÜSGET Sanayi Sitesi Başkanı Mustafa Kemal Güneş ise Şahin'in sanayi sitesini hizmete doyurduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sanayi Sitesi, genelde tarafsızdır, yapılan hizmetlere göre yöneticilerin yanında yer alır. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan memnunuz. Şehrimizde trafik sorunu yıllardan beri var, hala da devam ediyor. KÜSGET'e geliş gidişlerde hep problemler yaşanıyordu. GAZİRAY'ın KÜSGET'e gelmesinden memnunuz, bunun metroyla beraber faaliyete geçmesi daha da güzel olacak. Bu proje, şehri sanayi sitesine entegre edecektir. Bizim ustalarımız burada işçi bulmakta zorlanıyordu. Ulaşım çok büyük sorun oluyordu. Bu proje ile inşallah bu konu da çözüme kavuşacak."

Kaynak: AA