Şahin, Karabükspor'a El Attı

Son günlerde yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle oldukça zor dönem geçiren ve yönetim kurulunun istifa etmesinin ardından belirsizliğin sürdüğü Kardemir Karabükspor'da çözüm arayışları sürüyor.



TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili aynı zamanda Kardemir Karabükspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabüklü olarak Karabükspor'un bu durumda olmasından dolayı üzüntü duyduklarını ve çözüm arayışları içerisinde olduklarını söyledi.



"Karabükspor yaşamalı ve yaşatılmalıdır"



Şahin, ekonomik sıkıntının çözüme kavuşması noktasında Kardemir yöneticileri ile görüştüğünü ve görüşmeye devam edeceğini belirterek, "Kafamda başka bir takım çözüm önerileri de var. Henüz onları kimseyle paylaşmadım. Onları da paylaşalım bakalım bir çözüm üretebileceğiz mi?. Karabükspor sade Karabük'ün ve Karabüklülerin değil bölgenin de takımıdır. Dolayısıyla Kardemir Karabükspor yaşamalı ve yaşatılmalıdır. Bu düşüncedeyiz. Şu anda ekonomik bir sıkıntı ve kriz içindedir. Bunun sebepleri üzerinde durabilir ama bunun üzerinde durarak çözüm üretmek mümkün görünmüyor. O ayrı bir fasıl, çözüm üretmek ayrı bir fasıldır" dedi.



"İkisini birbirinde ayıramayız"



Karabükspor'un hamisi durumundaki Kardemir'in yöneticilerinin öncelikle bu konuda çözüm üretmede birinci derecede sorumlu olduklarını düşündüğünü de ifade eden Şahin, şunları söyledi:



"Bundan kaçmaları mümkün değildir. Kardemir'in fabrika olarak Türk ekonomisine ve Karabük'e katkı sağlamaya devam etmesi ne kadar önemliyse Kardemir Karabüskpor'un Süper Lig'de bulunması o kadar önemlidir. Bu ikisini birbirinde ayıramayız. Göreve yeni seçilen Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz ile görüştüm ve yeniden bir daha görüşeceğim." - KARABÜK