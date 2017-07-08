Şahin, Karabük'te Eyleme Neden Olan Çöplük Alana Gitti

TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, geçtiğimiz günlerde yanan çöplükten dolayı seslerini duyurmak için karayolunu kapatan Aşağı Kızılcaören köyü muhtarı ve sakinlerini tebrik etti.



Milletvekili Şahin, Karabük'ün en büyük sorunlarından biri olan şehir çöplüğünde incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz günlerde çöplükte çıkan yangın sonrası oluşan dumana maruz kaldıkları iddiası ile karayolunu kapatan Aşağı Kızılcaören köyü muhtarı Sebahattin Biçim'i tebrik eden Şahin, "Sizin bu eyleminiz bu işi hızlandırdı. Önemli bir iş yaptınız. Sizi ve tüm köylüleri Aşağı Kızılcaören köylülerini gerçekten tebrik ediyorum. Önemli bir iş yaptınız" dedi.



Köy muhtarı Biçim, yıllardır yaşadıkları sorunu dile getirirken Milletvekili Mehmet Ali Şahin ise, "Eğer AK Parti teşkilatı o akşam sizin köyünüze gelseydi, siz de sesinizi duyurmak için yolda trafiği kesiyor olsaydınız, o gün bir siyasi partinin eylemi olarak algılanırdı. Bir eylem yapmışsınız, sesinizi duyurmuşsunuz. İlgililer gelmiş, emniyet müdürü gelmiş, belediye başkanı gelmiş. Şimdi böyle bir eylem yapmışsınız değil mi? Eğer bir siyasi parti örneğin AK Parti, eğer onlar olsaydı bu eylem bir siyasi partinin yaptırdığı eylem haline gelirdi. Siz köylüler olarak sivil bir hareketle böyle bir eylem yaptınız. Bana göre bu anlaşılabilir bir durumdur. Onu da söyledim. Sesinizi duyurdunuz. Şimdi ne oldu? Valilikte biz üç saat süren bir toplantı yaptık. Artık burası çöp toplama alanı olmaktan çıkıyor. Yeni bir yer bulduk. Sanıyorum 12 ay içerisinde artık çöpü başka yere dökmeyi planlıyoruz. Sizin bu eyleminiz bu işi hızlandırdı. Önemli bir iş yaptın. Sizi ve tüm köylüleri Aşağı Kızılcaören köylülerini gerçekten tebrik ediyorum. Önemli bir iş yaptınız. Eğer bugün valilikte Karabük'ün çöp sorununu kalıcı olarak çözmek için toplantı yapılmışsa bunu hızlandıran sizsiniz" ifadelerini kaydetti.



AK Parti'nin kongreler sürecine girdiğini de ifade eden Şahin, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de yeni yönetimler iş başına gelecek" dedi. - KARABÜK