Şahin ile Fadıloğlu, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, muhtarlarla düzenledikleri istişare toplantısından sonra Şehitkamil'deki hizmetleri gezerek yerinde inceledi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak Beykent, Fıstıklık, Alparslan, Çamlıtepe, Beylerbeyi ve Gaziler Mahallesi muhtarlarıyla Necmettin Erbakan Sosyal Tesisinde bir araya geldi. Muhtarların sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında bulunan Başkan Şahin ile Fadıloğlu, muhtarların hizmet taleplerinin en kısa zamanda karşılanacağı sözünü verdi.



Fatma Şahin ile Fadıloğlu, muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantısı sonrası Şehitkamil'deki bazı hizmetleri yerinde inceledi. İlk olarak Beykent Mahallesinde yapılan pazaryeri inşaatı incelendi. Toplam 4 bin 100 metrekare inşaat alanına sahip pazaryerinin altına yapılan pide fırını, 3 dükkan ve bay-bayan taziye evi inşaatını inceleyen Fadıloğlu, daha sonra Alparslan, Beykent, Gaziler, Çamlıtepe Mahallesinde açılan yolları gezerek inceledi. KÜSGET bölgesinde yürütülen yol açma-yapma çalışmalarını inceleyen Şahin ile Fadıloğlu, son olarak Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçeye yapılan ve içerisinde Gaziantep'in en büyük bitki serasını barındıran Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet birimi inşaatını inceledi.



Fadıloğlu, Fatma Şahin'e hizmet birimi ile teknik bilgiler anlattı. - GAZİANTEP