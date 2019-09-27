Şahin: ihtiyaç olan yerlere havuz ve spor salonları yapacağız

27.09.2019 08:48

Şahin, Gaziantep'in Türkiye'de ilklerin kapısını aralayan bir kent olduğunu belirterek, kentte ihtiyaç olan yerlere havuzlar ve spor salonları yapacaklarını söyledi.

KASAPOĞLU: GAZİANTEP GÜNDEMİMİZDE OLAN BİR ŞEHİR

Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenen yaz spor okulları kapanış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gaziantep, şehitler şehridir. Kurtuluş mücadelesinde binlerce evladını şehit verdi. Gaziantep, üretimin ve bereketin merkezidir.Memleketimizin her karış toprağına hizmet ettiğimiz gibi Gaziantep'imize de aynı özveriyi göstereceğiz. Bu gençlik için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Sizler de bizimle beraber olduğunuz müddetçe başarının yolu bize her zaman çok yakın olacaktır. Gaziantep tüm yönleriyle Ankara'da gündemimizde olan bir şehirdir. Bu kutlu şehrin geleceğini güçlü kılabilmek için çalışmalarımızı yürüteceğiz ve elimizden gelen desteği Gaziantep'imize sağlayacağız. Gaziantep şehrinin; birliği, bereketi ve kardeşliği çok önemli bir yerdedir. Bu kardeşlik bozulmadığı sürece biz de elimizde geleni yapacağız. Gazi şehir çok önemli bir potansiyele sahip. Yüzme havuzları ve spor salonları gibi tesisleri ülkemizde zor buluruz. Bu nedenle bu başarıyı sağlayan bakanlarımızı, milletvekillerimizi ve bürokratlarımızı tebrik ediyorum. Bu güzel alanları gençlerimizin değerlendirmesi gerekiyor. Gaziantep'in spor şehri olması en büyük hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

GÜL: GAZİANTEP SPORDA MARKA ŞEHİR OLACAK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, "Yaz sporu okullarında çok güzel eğitimler yapılmış. Spor sadece yaz sporlarıyla sınırlı değildir. Spor, 12 aylık süreci kapsayan geniş bir etkinliktir. Spor çalışmalarıyla, kültürel etkinliklerle hepimizin örnek kişiler olması gerekiyor. Etrafımızda gelişen olumsuz olaylara karşı en güzel cevap, spora olan destektir. Gaziantep, ticarette ve sanayide nasıl marka şehri ise sporda da marka şehri yapmak için bu gayretleri ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımıza sizlerin de verdiği destek çok önemlidir. Gençlerimizin spordan vazgeçmemesi en büyük isteğimizdir" dedi.

BAŞKAN ŞAHİN, SPOR YATIRIMLARINI ANLATTI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "Spor Şehri Gaziantep" ana başlığında hazırlanan sunumla il genelinde hayata geçirilecek olan spor tesislerine yönelik yatırımları anlattı.

Şahin, şöyle konuştu: "Yüzyıl önce atalarımızın verdiği mücadeleyi gördük. Bu mücadeleden aldığımız büyük bir güç var. Tarihimizler övünüyoruz. 'Yükselen Gaziantep' dedik. Vali Davut Gül başkanlığında, 'Spor Kenti Gaziantep' dedik. 1 yıl önce Adalet Bakanımız başta olmak üzere milletvekillerimiz ve bürokratlarımızla Gaziantep'i yükselen bir değer yapmak için yola çıktık. Biz, ülkemizde ilklerin kapısını aralayan bir kentiz. Ağzımızdan çıkan sözü kendimizi hedef olarak görüyor, başarana kadar mücadelemize devam ediyoruz. Gaziantep'te ihtiyaç olan yerlere; havuzlar ve spor salonları yapıyoruz, gençlerimiz, havuzlarda yüzecek, salonlarda spor çalışmalarını yapacak. 6 ay sonra 13 yüzme havuzuyla 10 spor salonu bitecek, ulaşılabilir tesislerimizde istediğiniz tüm sporları yapmanız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Spor birleştirir,spor kardeşliktir, spor özgüvendir. Çok çalışacağız Milli Marşı'mızı her yerde çaldıracağız, Türk bayrağını tüm dünyada dalgalandıracağız."

Gaziantep Valisi Davut Gül, gençleri bağımlılığa karşı korumak amacıyla spor enstrümanını kullanma kararı aldıklarını dile getirerek, 100 bin lisanslı sporcuyla Gaziantep'e en iyi geleceği vermeye çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, hemşerilik beratı verildi.

Kaynak: Bültenler