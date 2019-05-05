Şahin Huzur Yaylası'nda İncelemelerde Bulundu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yayla turizminin önemli duraklarından Huzur Yaylası'nı gezdi, yeni dönemde gazi şehrin, turistik alan çeşitliliğin artacağını belirterek, "Artık 4 mevsim Gaziantep zamanı." açıklamasında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği İslahiye ilçesinde Amanos Dağı'ndaki Huzur Yaylası'nı ziyaret etti.

Bin 500 rakımlı yaylaya ekibiyle çıkarma yapan Şahin, alanı inceledi.

Huzur Yaylası ile beraber yeni dönemde Gaziantep turizminin çeşitleneceğini vurgulayarak, "Artık dünya 'kongre, yayla, sağlık turizmi' diyor, coğrafi güzellikleri arıyor. Gaziantep'te kültür ve turizm yönünden bir taraftan müzeler, bir taraftan gastronomi alanında ilerliyor ama bu coğrafi güzellikleri de ön plana çıkarmalıyız. Huzur Yaylası gibi önemli değerlerimizi halkımıza kazandırarak ulusal ve uluslararası arenaya çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehri turizm cennetine çevirmek için Yesemek ve Tilmen'de çalıştıklarını kaydeden Şahin, kültürel mirası ayağa kaldırırken, coğrafyayı, yeşili ve suyu daha yaşanabilir, halkın daha iyi kullanabileceği bir alana dönüştürmeye yönelik çalışmalara da devam ettiklerini belirterek, "Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı', 'Uzaklarda aramayın' dedik, geldiler. Artık '4 mevsim Gaziantep zamanı' diyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Şahin, Çinli gastronomi alanında uzman basın mensuplarının Gaziantep'e geldiklerini ve bu gelişin önemli olduğunu kaydetti.

Fatma Şahin, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Diğer taraftan kültürel mirasları takip eden gruplar var. Özellikle Asya bölgesinde Çin, Japon ve Koreliler bizim bölgemizde, İpekyolu üzerindeki, hanları, hamamları yakından takip ediyor. Şehrimiz UNESCO gastronomi onayı alınca bu konulardaki uzman, kendini geliştirmiş gruplar, bloggerlar ve networku kuvvetli kişiler geldi. Çeşitliliğimizi incelediler, Zeugma'dan Rumkale'ye Fırat'ın bütün güzelliğini gördüler. Medeniyetimizin eserlerini gezdiler."

Hükümetin de bu konuda bir çalışması olduğunu belirten Şahin, "Türk hükümeti ile Çin hükümeti arasında İki Kuşak Tek Yol Projesi ile İpekyolu'nu kalkındıracağız. Biz de bu projede yerelden genele daha güçlü bir çalışma içerisindeyiz. Çinlilerin gelmesi önemliydi. Öncüler geldi, şimdi arkası daha kuvvetli gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Huzur Yaylası turizme kazandırılacak

Huzur Yaylası'nın turizme kazandırılması için çalışmaların başladığının altını çizen Şahin, burasının muazzam bir manzarası olduğuna değindi.

Şahin, "Hala karları üzerinde. Çok güzel bir dağ ve dağın içerisinde eşsiz bir botanik çeşitliliği bulunuyor. Avrupalı bilim adamları bu çeşitliliği, renkliliği ve şifayı yerinde görmek için buraya geliyor. Biz de burayı yayla turizmine açmayı hedefliyoruz. Arkadaşlara talimat verdik, yeni bir proje hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"En güzel yayla projesi nerededir?" ve "Biz buraya ne yapabiliriz"i araştırdıklarını belirten Şahin, Huzur Yaylası'ndaki doğal yaşamı korumaları ve kontrollü bir şekilde gelişmesini sağlamaları gerektiğini aktardı. Şalin, Amanos'un hem şifalı kar suyu, hem de bu suda yetişmiş binlerce çınarıyla büyük bir hazine olduğunu ve bu hazineye sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise Huzur Yaylası'nın, Karadeniz'in yaylalarının güneydeki temsilcisi olduğunu ifade ederek, "6 bin 300 çeşit bitkisiyle tam bir doğa harikası. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle yeni dönemimizde burayı turizme kazandıracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA