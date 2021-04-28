Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den küçükbaş hayvan işletmesine ziyaret
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Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den küçükbaş hayvan işletmesine ziyaret

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den küçükbaş hayvan işletmesine ziyaret
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, bir üreticiye ait küçükbaş hayvan işletmesini ziyaret etti.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, bir üreticiye ait küçükbaş hayvan işletmesini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde Ahmet Karakülah'a ait küçükbaş hayvancılık işletmesini ziyaret eden Şahin, burada yaptığı konuşmada, saanen keçinin İsviçre orijinli bir ırk olduğunu ifade etti.

Bu ırkın süt ve döl veriminin de yüksek olduğunu kaydeden Şahin, "Dış ülkelerden getirilip ülkemizde millileştirilerek, ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Bu hayvanlar sürekli geliştirilmiş, süt veriminde performansları artırılmış, yavru verimi yüksek bir ırkı temsil ediyor. Bu nedenle daha hassas davranılması gerekmektedir. Saanen keçilerinden keçi sütü, keçi peyniri, keçi yoğurdu, keçi tereyağı ürünleri elde edilmekte ve satışa sunulmaktadır. Ayrıca damızlık saanen keçi üretimi de yeni bir damızlık üreticiliği sektörü haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Saanen keçi ırkına küçüklükten beri heves ettiğini belirten Ahmet Karakülah ise İstanbul'da tekstil işini çocuklarına devrederek yetiştiricilik yapmaya başladığını anlattı.

Hayvanların meradan da yararlandığını, süt veriminin yüksek olduğunu, başlangıç aşamasında uyum problemi yaşamasına rağmen bölgeye adapte olduğunu aktaran Karakülah, bu ırkı bıkmadan usanmadan yetiştireceğini sözlerine ekledi.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den küçükbaş hayvan işletmesine ziyaret
Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den küçükbaş hayvan işletmesine ziyaret
Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Şahin'den küçükbaş hayvan işletmesine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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