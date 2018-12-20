Şahin: "Halkımız İçin Seferber Olduk"

Toplumun her kesiminden gelen ziyaretçilerini makamında ağırlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Zengin, fakir, yaşlı, genç demeden halkımız için seferber olduk" dedi.

Başkan Zihni Şahin ilk olarak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necdet Bal ile İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe'yi ağırladı. Milli eğitimin sorunları üzerine fikir alışverişi yapılan ziyaretinden ardından Başkan Zihni Şahin, Vezirköprü'nün yeni kaymakamı Kudret Kurnaz'ı makamında konuk etti.

Başkan Zihni Şahin'in bir diğer konukları ise ADD Başkanı Dr. Işık Özkefeli ve yönetim kurulu üyeleri oldu. Başkan Şahin daha sonra sırasıyla Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Sosyal Hizmetler Yönetmeni Özge İzmirli, Halkla İlişkiler Uzmanı Tuğba Apaydın ve Aile Temsilcisi Erol Korkmaz'ı, Samsun Otizm Çocuklar Derneği Başkanı Ayça Nedret Yüceer ve yönetimini, Bafra Sürmeli Mahallesi Derneği Yönetimi'ni, Samsun 1919 Görme Engelliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, Ülkü Ocakları mensubu gençleri ve Şehit Teğmen Ahmet Altunoğlu'nun babası Mehmet Altunoğlu'nu, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay ve Dekan Yardımcıları ile eski Kültür ve Turizm Müdürü Yüksel Ünal'ı misafir etti.

"Gönlüm, Karadeniz gibi coşkulu"

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, Samsunlularla birlikte olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Samsun denince Karadeniz gibi coştu bizim gönlümüz. Her kapıyı çalmak, her insanımızın elini sıkmak ve kucaklamak istedik. Bazen yetişemedik, bazen ulaşamadık. Belki eksik kaldık ama samimi niyetimiz hep bu yönde oldu. Zengin fakir, yaşlı genç, kadın erkek demeden, hiçbir ayırım yapmadan 17 ilçemiz ile gönül seferberliği içerisinde olduk. Çünkü inandık ve dedik ki; biz Samsun olarak büyük bir aileyiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA