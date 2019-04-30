Şahin, Güneş Mahallesinde Sorunları Dinledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneş Mahallesine giderek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi Muhtarlığında yeni seçilen mahalle muhtarı Ataman Demir'le bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneş Mahallesi 1 Nolu Cadde esnafını ziyaret etti. Esnafla hasbihal eden Şahin, ardından Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'na geçti. Öğrencilerle konuşan başkan Fatma Şahin, okulun isminin çok özel olduğunu dile getirerek, geleceğin teminatı çocukların eğitim ihtiyaçlarını görmezden gelinemeyeceğini aktardı. Mahalledeki okulun sorunlarını da dinleyen Fatma Şahin, okul ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda gereken desteği vereceklerini söyledi. Öte yandan okulun özel eğitim sınıfındaki çocuklar ise Başkan Fatma Şahin'i çiçeklerle karşıladı.

Mahalle esnaflarından Tevfik Atmaca, mahalle ziyaretlerinin önemli olduğunu dile getirerek, "Fatma hanımın ziyaretinden memnun oldum. Mahallenin sorunları vardı, kendisine sorunlarımızı iletme fırsatı bulduk" dedi.

5 yıldır elektronik eşya tamirciliği yapan Aynur Çevik ise, "Başkanın ziyaretinden dolayı çok memnun olduk. Seviyoruz kendisini başarılarının devamını diliyorum. Başkan, işim hakkında bana, sorular sordu dilim döndüğünce anlattım. İşim erkek işi olduğundan bir kadının çalışmasını takdirle karşıladı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA