Şahin: "Gfc Örnek Bir Kurum"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, hem elit sporcu yetiştiren hem de sporun her branşını halka sevdirmek için başarılı çalışmalara imza atan Görükle Spor Kulübü'nün (GFC) Bursa'ya örnek bir kurum olduğunu söyledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, milli sporculardan Macaristan'da düzenlenen bilek güreşi şampiyonasında dünya şampiyonluğuna ulaşan Gülistan Korkmaz ile son Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yaşı küçük olmasına rağmen büyükler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden ve performansıyla göz dolduran Ayşe Vatansever'i kabul etti.



Sporcuların formasını giydiği lacivert-beyazlı Görükle Spor Kulübü'nün (GFC) Başkanı, milli güreşçi-veteranlar dünya şampiyonu Kadir Gırdoğlu, yönetim kurulu üyeleri Doç.Dr. Kurtuluş Kaymaz, Bilgin Altunsoy ile İbrahim Öge'nin de hazır bulunduğu ziyarette, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, şampiyonları başarılarından ötürü tebrik etti ve onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Gençlerinin spora yönlendirilmesi konusunun önem taşıdığına işaret eden Doç. Dr. Süleyman Şahin, bir sporcu fabrikası gibi çalışan GFC yönetimine teşekkür etti. Türkiye'de elit sporcu yetiştirilmesi kadar halkın spora özendirilmesi konusunun da önem arz ettiğini aktaran Şahin, "Bursa örneğinde olduğu gibi bu politikalar doğrultusunda devletimiz illere ve ilçelere çok önemli altyapı tesisleri kazandırdı. Kazandırmaya da devam ediyor. İşte bu noktada spor kulüplerimizin de çeşitli misyonları var. Kimi elit sporcu yetiştirmenin uğraşında kimi ticari bir faaliyet olarak halkın spora özendirilmesi çabasında. Ancak GFC hem elit sporcu yetiştiren, hem de halkı spora özendiren örnek bir kulübümüz. Başta Sayın Kadir Gırdoğlu olmak üzere bütün yönetime teşekkür ediyorum" dedi.



"Bakan Osman Aşkın Bak bizim için büyük bir nimet"



Sporun içinden gelen bir isim olarak amatör kulüplere sağladıkları destekten ötürü Doç. Dr. Süleyman Şahin'e teşekkür eden GFC Başkanı Kadir Gırdoğlu da, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Sayın Osman Aşkın Bak'ın getirilmesi bizim için büyük bir nimet. Çünkü Sayın Bak, spor ve sporcu yetiştirme konusunda büyük emekleri geçen bir büyüğümüz ve böylesine bir ismin şimdi spor politikalarının başında olması bizler gibi bütün amatör spor kulüplerini mutlu etti" diye konuştu.



Bu arada ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, kulüp yönetimine bir adet bilek güreşi masası, bir adet güreş maketi ve bir adet de masa tenisi ekipmanı sözü verdi. Şahin, kulüp yönetiminin ata sporu güreşe yeni sporcular kazandırılması amacıyla özellikle 6-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik ısrarla sürdürdükleri eğitim programının da takdire şayan olduğunu ifade etti. - BURSA