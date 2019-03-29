Şahin, Gençleri Unutmadı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından hazırlanan "Yükselen Gaziantep Vizyon Projeleri" kapsamında eğitime dönük projelerin yanı sıra sosyal ve kültürel projeler göz doldurdu.

1 milyon gencin yaşadığı Gazi şehirde, gençler projelerin öznesi oldu. Kongre ve kültür merkezi ile bilim merkezinde sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere doyacak genç nüfus, her okula bir kütüphane, anne çocuk kampüsü, şehir kütüphanesi ve bilgi evleri projesiyle bilgiye kolayca erişecek, zamanını dolu dolu geçirecek.

Gaziantep bilim üssü olacak

Gaziantep Kilis yolu Burç kavşağında hayat bulacak Bilim Merkezi, 30 bin metrekare alana kurulacak. Yapı oturum alanı 9 bin 800 metrekare olacak merkezin, geri kalan 20 bin metrekarelik kısmına bilim meydanı, açık otopark, açık sergi alanları, bilim şenlik alanları ve binayı topoğrafya içerisine gömen yeşil alanlardan oluşacak. 15 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak merkez, adeta bilim üssü olacak. Merkezin yerini Gaziantep Üniversitesi verecek. Topçuoğlu ailesi merkezin dış yapısını, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ise iç dekorasyonunu yapacak.

Kongre ve kültür merkezi çok yakışacak

Gaziantep Kongre ve Kültür Merkezi, Şehitkamil ilçesi Özgürlük Mahallesinde bulunan 40 bin 350 metrekarelik alana inşa edilecek. 50 bin 664 metrekare kapalı alana sahip inşaat alanında kurulacak merkez, uluslararası tüm organizasyon ve etkinliklere hizmet edebilecek, aynı anda 6 bin 200 kişi etkinlik yapabilecek.

Her okula bir kütüphane kurulacak

Şehirde bulunan 4 üniversitede eğitim-öğretim hayatına devam eden öğrencilerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak, topluma uyumlu olmalarını sağlamak amacıyla her okula bir kütüphane yapılacak.

Anne çocuk kampüsü renk katacak

Anne Çocuk Kampüsünde, çocukların satranç, dama, matematik, tiyatro, sinema ve gezi gibi birbirinden eğlenceli ve renkli etkinlikleri edinecekleri yeni arkadaşlar tanıyacakları, çocukların etkinlikleri yaparken anneler ise mefruşat, yemek-pasta, iğne oyası, okuma yazma kurslarına katılabilecek.

Bilgi evleri yetenekleri açığa çıkaracak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ilçesi Kadıdeğirmeni mevkinde 3 bin 900 metrekare alanda yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana, Şehir Kütüphanesi Avan Projesi çalışmalarına başladı. Çocukların kültürel anlamda gelişimini sağlayan, sosyal kazanımlarını, öz güvenlerini yükselten, donanımlarını çoğaltarak hayata daha güçlü başlamalarına olanak sağlamak amacıyla birçok mahallede Bilgi Evleri yapılacak. Bilgi Evlerinde, kurulan kulüpler aracılığıyla öğrencilerin yetenekleri keşfedilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA