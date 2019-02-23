Şahin Gatem Esnafı ile Buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gıda Toptancıları Sitesi (GATEM) esnafı ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, esnaf ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında düzenlenen toplantıda buluştu, projelerini anlattı.

Suriye'deki iç savaş ve terör nedeniyle Gaziantep'in olumsuz etkilenmemesi için çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Yanı başımızda savaş vardı, bir taraftan şehri korumamız lazımdı. Çünkü biz bu coğrafyanın sigortasıyız. Bir taraftan dünyanın bir hesabı var, kan var, gözyaşı var. İnsanlar kimyasal bombaların altında canını kurtarmaya çalışıyor. Bir yandan kendi şehrimizin beklentileri var. Şehrin yaşam kalitesini aşağıya çekmememiz lazım. Bu şehirde iki defa patlama yaşadık. Önce emniyet, ardından 55 canın yaşamını yitirdiği düğündeki patlamayla karanlık günler yaşadık. Cumhurbaşkanımız geldi, durumu gördü. Ankara'ya döndüğünde Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı, bölge teröristlerden temizlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Toplu konut projelerine işaret eden Şahin, kuzey şehrin yanı sıra, güneyde, Bayramlı'da yeni bir şehir kuracaklarını belirterek, 11 milyon metrekare alanda yükselecek konutların hızlı bir biçimde tamamlanacağını kaydetti.

GATEM'in alt ve üstyapı çalışmalarına belediye olarak yaklaşık 80 milyon lira harcadıklarını aktaran Şahin, hizmeti hiç kimseyi ayırmadan götürdüklerini belirtti.

Gaziantep ve bölgesinde her türlü taşıma ve nakliye faaliyetlerini Lojistik Merkezinde toplayacaklarını anlatan Başkan Fatma Şahin, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Endüstri Merkezinde, ayakkabıcılara 800 bin metrekare, dorse imalatçılarına 390 bin metrekare, fıstıkçılara 395 bin metrekare, gıda toptancılarına 243 bin metrekare ve nakliyatçılara 243 bin metrekare alan ayrıldı. Hayırlı, uğurlu olsun, iki sene içerisinde yeni yerinize geçeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Nakliyatçılar Odası Başkanı Zafer Aydıngüler ve GATEM İşletme Kooperatifi Başkanı Mehmet Şerif Türk ise Şahin'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA