Şahin, Gastroantep Festivali öncesi sektör temsilcileriyle toplandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 12-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 2'nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (Gastroantep) öncesi, sektör temsilcileriyle toplandı. Toplantıda, sektör temsilcilerinin görüş, istek ve önerileri alındı, festivalle ilgili genel bir değerlendirme yapıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun 116 şehir arasında gastronomi alanında Şehirler Ağı'nda, Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, eylül ayındaki Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne kilitlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) iş birliğinde, Dünya'nın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olma hedefiyle bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek Gastroantep Festivali için kenetlenen kent, başkan Şahin'in etrafında toplandı.

"UNESCO serüvenimiz kendiliğinden olmadı

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda Gaziantep Valisi Davut Gül'ün de katıldığı toplantıda sektör temsilcilerinin fikirlerini alan Şahin, Ahi Evran'ın "Hak ile Sabır Dileyip, Bize Gelen Bizdendir. İlim, Akıl ve Ahlak ile Çalışıp, Bizi Geçen Bizdendir" sözünü hatırlatarak konuşmasına başladı.

Şahin, "Şehir olarak Ahi Evran'ın temsilcileriyiz. Bu ruhla, bu inançla, bu gayretle çalışıyorsunuz. Eğer biz burada konuşuyorsak bu sizin başarınızdır. Her birinizin 3 veya 4 kuşak bir başarı hikayesi var. Hiçbir şey tesadüf değil. Elmacı Pazarı, kendiliğinden Elmacı Pazarı olmuyor, Oranın rengi, kokusu, lezzeti orada sizin alın teriniz var, Bakırcılar Çarşısı kendiliğinden Bakırcılar Çarşısı olmuyor. Her birine baktığımız zaman büyük bir emek var. Bugün UNESCO serüvenimiz kendiliğinden olmadı. Otelcimizden, seyahat acentasından, şoförümüzden, kahvecimize ve örgütlü odalarımıza kadar tam bir zincir var. Geldiğimiz noktayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Valimizin başkanlığında Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'yla şehrimizin risklerini, fırsatlarını, 'Dünya nereye gidiyor biz ne yapmalıyızı' bilimsel olarak çalıştık. Doğduğumuz şehre hizmet etmek elbette büyük bir şeref. Ama Dünya nereye gidiyor, biz ne yapmalıyız ne yapmamalıyız bizim en önemli görev alanlarımızdan bir tanesidir. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin daha iyisini ve sürdürülebilirliliğini sağlamak durumundayız. Burada kazanan Gazinatep, kazanan Anadolu kazanan ülkemiz olacak" dedi.

Sunum eşliğinde sektör temsilcilerine GastroAntep Festivali'nin yerel ekonomiye katkılarını anlatan Şahin, Gaziantep'in sadece mutfağıyla değil zengin kültürel mirasıyla da eşsiz bir şehir olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1'inci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne 250 binden fazla ziyaretçinin geldiğini, dünyaca ünlü ve Michelin yıldızlı şeflerin, Gaziantep'in mutfağını yorumladığını hatırlattı.

Başka şehirlerin de gastrofestivali konuştuğunu ancak böylesi büyük bir organizasyonu sadece Gaziantep'in başarabileceğini aktaran başkan Şahin, "Başka şehirler konuşur, Gaziantep yapar" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, toplantıya katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek, yapılan önerileri dikkate alacaklarını söyledi. Gastronomi turizminin bir kalkınma modeli olduğunu bildiren Gül, festivalin köydeki bir çiftçiden tutun da gıdaya dayalı tüm sanayi sektörüne katkı sunacağını bildirdi.

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve ilgili sivil toplum kuruluş temsilcilerinin festivale yönelik değerlendirmenin ardından toplantı sona erdi.

Gastroantep Festivali

Gastroantep Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın kurumsal sponsorluğundaki meraklılarıyla buluşacak. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, ünlü pasta şefleri, UNESCO gastronomi şehirleri, yerli ve yabancı basın temsilcileri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, üniversiteler, gurmeler, Gaziantepli tarım üreticileri ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri festivalde bir araya gelecek. Festival kapsamında konuklar için geziler, müze ziyaretleri, panel ve seminerler, atölyeler, şovlar, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları, konserler ve pek çok eğlenceli etkinlik organize edilecek. Michelin yıldızlı şefler, tamamen yerel ürünler kullanarak workshoplar düzenleyecek. Festivalde dünyanın yalnızca yerel ürünlerle gerçekleştirilen tek gastronomi yarışması "Local Chef" de yapılacak. Festival, Gaziantep'in gastronomi kültürü ve tarımsal gıda ürünlerinin Dünya'ya açıldığı bir platforma dönüşecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA