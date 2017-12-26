Şahin: Engel Yaşarmayan Gözde Nasırlaşmış Kalptedir

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, 43 yıl önce engellilere yönelik sorunların bu kadar yoğun olmadığı bir zamanda Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği kuranlara teşekkür etti.

ŞAHİN: ENGELLİLERLE 16 YILI DOLU DOLU GEÇİRDİK

Başkan Şahin, "Milletvekilimiz Nejat Koçer ve kıymetli eşi Füsun Hanım, bu konudaki vizyonu ve duruşuyla nasıl bir engelli dostu olduğunu herkese gösterdi. Nejat vekilim Ankara'da yasal altyapı çalışmaları oluştururken, ailesi de burada sosyal projelerle ailece bu işin uygulamasında yerini aldı. Hem kendi arkadaşlarımın hem de Şehitkâmil Belediyesinin yoğun çalışmaları var. Engelli daire başkanlığı statüsünde kuran ve başına bir engelli getiren kurumsal kapasitemizi bu işe yoğuran ilk belediyeyiz. 2002'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek bu yola çıktık. Sözümüzün arkasında durarak eylemlerimizle farkındalığı oluşturmamız gerekiyordu. Engelli engelsiz yaşlısı ve gencinin hayat bulduğu yeni Türkiye projesiyle yola çıktık. 16 yılı, onların hayatına dokunarak dolu dolu geçirdik.

ARTIK ENGELLİLER DE SÖZ SAHİBİ

Sosyal politikalar bakanlığı yaptım ve toplumun tüm dezavantajlıların bakanıydım. Engellilere empati yaparak onların yaşamlarına dokunmak için yasal altyapılar oluşturduk. Çok önemli projeler hayata geçirdik. Engelsiz bir şehir engelli dostu şehir nasıl olabiliriz diye baktığımız noktada uygulamanın başındayım. Bu mesele çok şey yaptık diyecek bir mesele değil. Sizlerde muhteşem bir hazine var önemli olan sizlere dokunmak ve fırsat vermektir. Engellilerden çok şey öğrendim, Türkiye'nin en güzel okullarını kazanan ve dereceyle bitiren arkadaşlarımız var. Engelli okulumuzun başına sayın vekilimizin yardımıyla engelli müdür getirdik. Artık sizler de söz sahibi olacaksınız. Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneğimiz ulusal tecrübesiyle şehrimize büyük bir zenginlik katacaktır. Sizin hizmetinizde ve emrinizdeyiz, birazcık dokunduğumuz arkadaşların neleri başaracağını gördük onların gönül gözü açık. Artık engelli tanımını değiştiriyoruz, engel, elde, ayakta, gözde kulakta değil, yaşarmayan gözde nasırlaşmış kalptedir" dedi.

KOÇER: BAŞKAN ŞAHİN ENGELLİLERİN ABLASI

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in engelsiz bir Gaziantep için çok çalıştığını bildirerek, kendisinin engellilerin Fatma ablası olduğunu vurguladı.

BAŞKAN NURAN ÖZGÜL TEŞEKKÜR ETTİ

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Genel Başkanı Nuran Özgül, derneğin görme özürlülerin kabiliyetlerine göre eğitim ve öğrenimlerini desteklemek, iş ve meslek sahibi olmalarını, topluma yararlı hale gelmelerini temin etmek amacıyla 1974 yılında İstanbul'da kurulduğunu bildirdi.

Gaziantep'te çok sayıda görme engellinin yaşadığını kaydeden Özgül, hayatın her alanına dokunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve ailesine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar, görme engellilerin hayatını anlatan kısa bir film izledi.