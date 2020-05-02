Şahin, "Ekilmedik bir karış boş yer bırakmayıncaya kadar çalışacağız"
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Şahin, "Ekilmedik bir karış boş yer bırakmayıncaya kadar çalışacağız"

Şahin,
02.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:40

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için başlattığı "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" Programı çerçevesinde Kayseri'de dağıtılan tohumların ekildiği tarlalarda inceleme yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için başlattığı "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" Programı çerçevesinde Kayseri'de dağıtılan tohumların ekildiği tarlalarda inceleme yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için başlattığı "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" Programı çerçevesinde Kayseri'de yüzde 75'i hibe olarak desteklenen tohumlar, toprakla buluştuktan sonra filizlenmeye başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, Talas ilçesine bağlı Yamaçlı mahallesinde yazlık buğdayın ekildiği tarlada inceleme yaptı.

Burada açıklamalarda bulunan Şahin, "İlimiz, bakanlığımızın programı çerçevesinde 21 tohum desteği alan illerin arasında oldu. Bu illerin arasında ilk 3'te yine Kayseri var. İlimizde bin 20 ton buğday tohumluğu, yaklaşık 32 ton kuru fasulye ve 15 ton civarında da mercimek tohumu dağıtımı yapıldı. Bulunduğumuz bu mevki Talas ilçesine bağlı bin 500 rakımlarında bir mahalle. Üreticimiz tohum gelir gelmez ekilişini yapmış. Bu bölgede boş kaldığımız alanlarda kısa süre içerisinde kabak ekilişi yapılacak olan yerlerdir. Üreticimizin de çıkışı şuanda gayet iyi. Biz bakanlığımızın bundan sonraki desteklerini de artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Üreticilerimizde çok memnun. Bu saha eğer bakanlığımızın desteği olmasaydı boş kalacaktı. Biz Kayseri İl Müdürlüğü olarak tim birimlerdeki arkadaşlarımızla beraber bir karış boş yer bırakmayıncaya kadar çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de covid-19'dan sonra çok daha farklı bir tarım politikasının yürütüleceğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey artık korona virüsten önceki gibi olmayacak. Yatımın ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğu, insanların ekmek için, süt için, et için çok büyük çabalar sarf ettiğini, ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak adına kapılarını kapattığını görüyoruz. Çok şükür ki ülkemiz dışarıdan gelen ürünlere ihtiyacı olmadan kendi yağında kavrulabilecek bir ülke. Bizim sadece burada buğdaydaki en büyük sıkıntımız ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde olan israf konusudur. Eğer biz ülkemizdeki ekmek israfını önleyebilirsek bu israftan sonrada artan buğdayımızı ihraç edebilecek pozisyona da gelebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çok memnun kaldıklarını dile getiren bir çiftçide, "Tarları siz yardımcı oldukça biz boş bırakmayacağız. Bütün arazilerimizi ekeceğiz. Memnunuz, çok teşekkür ederiz. Yazlık buğday almıştım. Siz verdikçe biz ekeceğiz ve ülkemize katkı sunmaya çalışacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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