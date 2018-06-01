Şahin'e Yetim Çocuklardan Doğum Günü Sürprizi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yetim çocuklar tarafından hazırlanan sürpriz doğum günü pastasını kesti. Üzerinde, Şahin'in fotoğrafının yer aldığı pastanın mumlarını çocuklarla birlikte üfüren Şahin, doğum gününü kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan 300 yetim çocuk, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde iftar programında buluştu, iftar sonrasında gönüllerince eğlenen çocuklar, başkan Şahin'e unutulmaz bir gece yaşadı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gün boyu süren yoğun programına eşlik eden Şahin, yetim çocukların beklenmedik sürpriziyle karşılaştı. Kendisi için hazırlanan özel pastayı görünce hem şaşıran hem de mutluluğu gözlerine yansıyan başkan, yetimlere her zaman sahip çıktıklarını anlatarak, onların manevi annesi olmak için çok çalıştığını söyledi.

Şahin, "Yarının doktorları, mühendisleri, başkanları, iyi insanları sizler olacaksınız. Sizler büyüyeceksiniz, diploma sahibi olacaksınız. Annesiz babasız çocuklara sizler yardımcı olacaksınız. 16 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda sizlere dokunuyoruz. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin öz güvenli olun. Anneler, başını yastığı koyduğunda çocukları için asla endişelenmesin, çünkü başlarında bizler varız. Hep birlikte aydınlık geleceğe yürüyeceğiz, yetimler gülerse dünya güler" diye konuştu. - GAZİANTEP