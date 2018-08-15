Şahin: "Duyarsız Kalırsak Bu Koltuklar Bize Haramdır"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Afetle karşı karşıya kalan şehirlerimize karşı duyarsız kalırsak bu koltuklarda oturmak bize haramdır" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin geçen hafta Ordu'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla büyük zarar gören Fatsa ve Ünye ilçelerinin belediye başkanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sel felaketinin meydana geldiği ilk anlardan itibaren Samsun Büyükşehir Belediyesinin iş makinelerinin afet bölgesine gönderilerek yaraların sarılmasında destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Türkiye'nin neresinde olursa olsun doğal bir afet yaşayan bir şehrimize karşı duyarsız kalırsak, yardımcı olmazsak bu koltuklarda oturmak bize haramdır. Geçtiğimiz hafta kardeş şehir Ordu'da meydana gelen sel felaketi bizleri fazlasıyla üzdü. Komşu şehrimizde gerçekleşen bu afet için geçmiş olsun dileklerimizi telefon ile iletmemiz uygun olmazdı. Şehir dışında ve yurt dışında önceden planladığımız programlarımızı tamamlar tamamlamaz bu ziyaretleri gerçekleştirmek istedim. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür afetlerle karşı karşıya kalan şehirler için seferber olacağız. Rabb'im daha büyük afetler göstermesin" diye konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe'yi makamında ziyaret ederek afetin maddi ve manevi boyutu hakkında detaylı bilgi alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra Ordu'dan ayrıldı. Her iki belediye başkanı da Başkan Şahin'e ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti. - ORDU