Şahin'den Ürkmezer'e Ziyaret

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Safranbolu Kaymakamı ve Kayyım Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.



Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Şahin, Ürkmezer'e görevinde başarılar dileyerek, "Önemli olan vatandaşımıza hizmettir. Halkımızın devletten beklediklerini gerçekleştirmektir. Gerek kırsal kesimleri içerisinde gerekse belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız hangi hizmetleri bekliyorlarsa bunların yürütülmesidir. Bu bağlamda şahıslar önemlidir ama ikinci plandadır. Önemli olan devlet işlerinin yürüyor olmasıdır. Bizim için önemli olan o dur. Kaymakamımız büyük bir dirayetle her iki görevi de başarıyla yerine getirecektir" dedi.



Ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Ürkmezer ise, verilen görevi layığı ile yerine getirme çabası içerisinde olduğunu ve Safranbolu gibi güzel bir kentte görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. - KARABÜK