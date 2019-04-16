Şahin'den Teşekkür Ziyaretleri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından sahaya inerek, vatandaşlara seçimde verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gönül belediyeciliğinin öncüsü Başkan Fatma Şahin, saha çalışmaları kapsamında Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe ve Aydıntepe mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, halkın taleplerini aldı.

Nurtepe Mahallesi Sosyal Tesisi'ne gelen Şahin, mahalle muhtarıyla buluştu, sorunları ele aldı.

Yuşa Peygamber Camisi ve Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret eden Şahin, eksiklikleri kontrol etti.

Mete Uygun İlkokuluna geçen Fatma Şahin, öğretmenlerle bir araya geldi, kendilerine fırsat eşitliği ve sürdürülebilir başarı için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

GASMEK kurslarıyla ekonomik durumu olmayanlara eğitim verdiklerini hatırlatan Şahin, ücretsiz üniversite hazırlık kurslarından istifade eden öğrencilerin yüzde 85'inin üniversite yerleştirme sınavında başarı yakaladıklarını vurguladı.

Ardından Aydıntepe Mahallesi'ne geçen Şahin, mahalledeki sosyal tesiste vatandaşlarla buluştu, yeni seçilen Aydıntepe Mahallesi Muhtarı Cengiz Tuncel'e çalışmalarında başarı diledi.

Katip Hoca Caddesi esnafını ziyaret eden Şahin, okuldan çıkan öğrencilere dürüm ısmarladı.

Gastronomi eğitimi almak üzere Gaziantep'e gelen Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle de buluşan Başkan Şahin'e gençler, başarılı çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: AA