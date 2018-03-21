Şahin'den Regaib Kandili Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Regaip Kandili ve üç ayların başlamasıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, Regaip Kandili'nin mübarek üç aylar boyunca yaşanacak manevi ziyafetin adeta habercisi gibi olduğunu ifade ederek, "Bu mübarek gecenin tüm Müslümanların kurtuluşuna, huzuruna, esenliğine vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum" dedi.

Böylesi önemli günlerde bize has toplumsal duyguların artığına dikkat çeken Başkan Şahin, "Bir kez daha hep birlikte Allah'ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği üç ayların müjdecisi Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir" şeklinde konuştu.

Bu mübarek günler vesilesiyle çekişmelerin ve kırgınlıkları bir tarafa bırakılması gerektiğine vurgu yapan Şahin, "Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Bu güzel günde Afrin operasyonunda mazlumların yanında olarak yaşatılan zulme engel olabilmek için canlarını ortaya koyan ve başarılı olan Mehmetçiğimize zeval gelmemesi için ve bu uğurda şehadet şerbetini içen şehitlerimize bol bol dua edelim. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hakim olmasını temenni ediyorum. Edilen duaların ve tövbelerin kabul görüldüğü, yüreklerin nurla dolduğu, Yüce Mevla'nın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin artması gerektiği inancındayım" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Bugün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılması dileğiyle, ülkemizin ve bütün İslam aleminin üç aylarını ve Regaip Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP