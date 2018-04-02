Şahin'den Organik Meyve Üreticileri Birliğine Ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Organik Meyve Üreticileri Birliğini ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Şahin, Organik Meyve Üreticileri Birliğini ziyaret ederek, birlik yöneticileriyle görüştü.

Partilerinin iktidara geldiği günden bugüne her zaman vatandaşların dertleriyle hemhal olduğunu aktaran Şahin, "Bürokrasinin geçmiş dönemlerdeki bir takım kırıntılarının, hastalıklarının bazı farklı yansımalarının tekrar yeni baştan nüksetmemesi için sahadayız." ifadelerini kullandı.

Şahin, kuraklık nedeniyle sulama suyundaki problemi çözmek için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarıyla beraber gerek hayvancılık gerekse de diğer ürünlerin elde edilmesi noktasında mühendislerimiz sahada yedi gün yirmi dört saat filli olarak faaliyet gösteriyorlar. Bunlar özellikli ve güzel şeyler. Amacımız köylerdeki vatandaşlarımızın daha teknik ürünlerini rahat bir şekilde elde edebilecekleri zeminlerin onların hizmetine sunulması. Bu anlamda AK Parti iktidarı olarak tarım ve hayvancılığa önemli destekler veriyoruz."