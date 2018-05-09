Şahin'den Ladik İlçesine Ziyaret

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ladik ilçesini ziyaret etti.

Şahin, Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile bir araya gelerek, ilçede yapılan ve yapılması planlanan hizmetleri değerlendirdi.

Toplantının ardından Şahin'i makamında ağırlayan Özbalcı, yeni görevinde Şahin'e başarı diledi.

Özbalcı, ziyareti anısına Şahin'e üç boyutlu tablo hediye etti.

Toplantıya Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican ile daire başkanları katıldı.