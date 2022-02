Şahin'den karla mücadelede çalışan personele ikramiye müjdesi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin yeşil alanlarının korunarak arttırılması ve estetiğinin iyileştirilmesi için yoğun mesai harcayan Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı personeliyle bir araya geldi. Karla mücadelede de görev alan birim personellerine Başkan Şahin, ikramiye müjdesi verdi.

"Yeşil Gaziantep" için yeni ve modern çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda başarılı projeleri hayata geçiren daire başkanlığı personeliyle Erikçe ormanında bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, personellerle sohbet ederek, sorularını yanıtladı.

Başkan Şahin, bir buçuk hafta süren yoğun kar yağışında günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için verilen yoğun mücadelede görev alan personele başarı belgelerini dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Şahin, karla mücadelede çalışan Kent Estetiği Daire Başkanlığı personeline maaş ve fazla mesai haricinde ikramiye verileceğinin müjdesini verdi.

Programda Başkan Fatma Şahin'e Genel Sekreter Sezer Cihan, Başkan Vekilleri Osman Toprak, Mehmet Berk, Erdem Güzelbey ile Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve, İletişim Daire Başkanı Kayhan Doğan ve İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Murat Geç de eşlik etti.

"Sizlerin çalışmasıyla bizler güç alıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye bünyesindeki her personelin kendileri işin çok önemli olduğunu belirterek, "Ağaç yaprağıyla gürler. İman varsa imkan vardır. Aşkla çalışınca Rabbim bize yardım ediyor. Her birinize, çaycısında temizlikçisine, çiçeği ekenden sulayana, boyacısına kadar teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımıza hep en önemli şeyin beşeri sermaye olduğunu söyledim. Artık dünya güç olarak petrolü, altını, varlıklarını sormuyor. Artık yetişmiş insan gücüne bakıyor. Ben burada en güçlü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çünkü sizler varsınız. Önce insan var diyorum. Sizler benim yol arkadaşımsınız. 2 milyonun bize emanet olduğunu, her bir emanetin kaşına, gözüne zarar gelmeden onları geleceğe taşımamız gerektiğini biliyoruz. İnsanı, mülkünü, ailesini korumamız lazım. Kediyi, köpeği bütün canlılar sahip çıkmamız gerek. İnsanlar 'Başkanım insanlar çıkamıyor sen evine gitmiyorsun, sen daha ne yapacaksın dediler' Bunu söyleten sizlersiniz. Sizlerin çalışmasıyla bizler güç alıyoruz" dedi.

"Karla mücadelede çalışmalarınızla Türkiye'ye 'Başkanımıza laf söyletmeyiz' mesajı verdiniz"

Şahin, her işte değerlere ve Gazi torunu şehre güvenilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kendimize, değerlerimize, Gazi torunu şehrimize güveneceğiz. İkinci yüzyılın hikayesini beraber yazacağız. Biz çalışınca, gayret edince Rabbim bizimle beraber oluyor. Biz çalışıyor, direniyor, mücadele ediyoruz. Sizler birlikten rahmet, güç doğan Gaziantep modelinin ana aktörüsünüz. Karın yağıdığı günlerde birliğimizi tekrar yaşadık. 40 dakikada 1 metre kar yağdı. Sizler olmasaydı, gücümüz imanımız olmasaydı, bu işin altından kalkamazdık. Sizler çalışmalarınızla Tüm Türkiye'ye 'Başkanımıza laf söyletmeyiz' mesajı verdiniz. Rabbim bu güçlü birliği bozmasın. Birlikte bu şehri güçlü yarınlara taşıyalım" diye konuştu.

Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve ise yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in liderliğinde bin kişiyi aşkın Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ailesi olarak daha yaşanabilir ve yeşil Gaziantep için durmadan ve yılmadan çalışamaya devam edeceklerini söyleyerek, çalışma arkadaşlarına verdikleri emekler için teşekkür etti. Kördeve konuşmasının devamında Başkan Şahin, Genel Sekreter Sezer Cihan ve başkan vekillerine projelerde verdikleri destekler ve sağladıkları imkanlar için teşekkürlerini iletti. - GAZİANTEP