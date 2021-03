Şahin'den İstiklal Marşı'nın kabulü kutlaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Fatma Şahin, mesajında, Aziz milletimizin milli ve manevi değerlerini, acılarını ve duygularını yüreğinde hisseden Mehmet Akif'in, bilgisini, heyecanını, umudunu milletiyle paylaşarak diriliş harekatının başlamasına, milli mücadele ruhunun alevlenmesine de öncülük ettiğini vurguladı.

"Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın"

Aziz milletimizin vatanını koruma ve savunma azmini, kararlılığını, kahramanlığını anlamak için başka hiçbir metin, hiçbir kitap yazılmasa bile İstiklal Marşı' nın tek başına yeterli olduğunu belirten Başkan Şahin, "İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşı' nın en zorlu günlerinde, milletimize cesaret ve moral kaynağı olan, milletimizin hasletlerini, değerlerini ve vatan sevgisini en veciz şekilde özetleyen bir kahramanlık destanıdır. Vatanı canlarından üstün tutan, büyük bir azimle, emsalsiz fedakarlıklarla bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkan ecdadımız, istiklal mücadelesini zaferle neticelendirmiştir. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, son asırda savaşlarla, yenilgilerle, bunalımlarla boğuşan milletimize umut aşılamış, adeta bir milletin tarih sahnesine yeniden çıkmasına katkıda bulunmuş müstesna bir şahsiyettir. Milletimizin ruhunu yansıtan İstiklal Marşımızın mısraları, aziz milletimizin ortak sesi olmuştur. Bu ses öyle bir sestir ki, içimizden taşan coşkuyla, tek yürek tek millet olduğumuzu, tüm cihana haykırmaktadır. Milletimiz bu eşsiz marşın, her bir kıtasını, her bir dizesini kalbinin derinliklerinde hissetmesinin tek sebebi budur. Merhum Mehmet Akif Ersoy' un dediği gibi, 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!' İstiklal Marşımızın kabulünün 100' üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, değerli vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanları ile bu vatan için can veren, kanını toprağa döken tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı