Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi
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Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi

21.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:29
Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yayınlanan genelgede kapanan iş yerleri sahipleri ve çalışanlarına meskenlerde kullandıkları su tariflerinde yüzde 50 indirime gidileceği müjdesini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yeni tip Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yayınlanan genelgede kapanan iş yerleri sahipleri ve çalışanlarına meskenlerde kullandıkları su tariflerinde yüzde 50 indirime gidileceği müjdesini verdi.

Dünya'yı ve Türkiye'yi kısa sürede etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı verilen ulusal mücadele devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bilim kurulundan çıkan kararlar gereği yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen halı sahalar, kıraathaneler ve kahvehanelerin kapatılması sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önerisiyle kapatılan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanlarının işyeri kapalı olduğu süre boyunca meskende kullandıkları suların tarifesinde yüzde 50 indirime gidilmesi için harekete geçildi. Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın İkinci Bileşiminde gündeme gelen öneri oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilirken hazırlıklar başladı.

"Bu şehirde yaşayan 2 milyonun talepleri bizim taleplerimiz"

Konu hakkında açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehirlilerle iyi günde de kötü günde de kader birliği yaptıklarını belirterek, "Hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olacağız dedik. İşte tam o gün bu gün. Sevgiyle, dayanışmayla, kardeşlikle, paylaşmakla, muhabbetle iyileşeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim kurulundan çıkan kararların en büyük uygulayıcıları elbette ki yerel yönetimler. Son çıkan genelgenin üçüncü maddesinde halı sahalar, kıraathaneler ve kahvehanelerin kapatılması kararı alındı. Halkımızı korumaya yönelik alınan bu kararlara saygı duyuyoruz. Fakat çıkan çıktılarda esnafımızın kapatılan iş yerlerinden dolayı mesken su paralarında yüzde 50 indirim kararı aldık. Bu şehrin esnafının, bu şehrin babasının, bu şehirde yaşayan 2 milyonun ihtiyacı bizim ihtiyacımız, talepleri bizim talebimiz. Onlar huzurlu ve mutluysa biz mutlu, onlar iyiyse biz iyiyiz. Birlikte iyileşeceğiz, çok daha güzel günleri birlikte yakalayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi
Şahin'den esnafa indirimli su müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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